Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), 18 Mart 2026 Çarşamba günü global ölçekte erişim sorunlarıyla gündeme geldi.

Kullanıcılar bir kısmı X'e erişemediğini dile getirirken bir kısmı ise erişimin olduğunu dile getirdi. Konu ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, hem mobil uygulama hem de masaüstü sürümünde erişim problemleri görülüyor.

Bazı kullanıcılar saat 18:25 itibari ile akışın yenilenmediğini belirtti.

Dünya genelinde de "X down" etiketiyle farklı mecralarda paylaşımlar yapılarak platformda erişim olmadığına dair bilgi 'Downdetector' internet sitesi aracılığıyla duyuruldu.

Saat 18:40 itibariyle kullanıcıların büyük çoğunluğu platformun normale döndüğünü belirtti.