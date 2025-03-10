Twitter (X) üzerindeki arıza ve kesinti raporları, gün içinde yaşanan sorunlarla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kullanıcılar, günün ilk saatlerinden itibaren "Twitter'da ne sorun var, çöktü mü, dondu mu?" gibi soruların cevabını araştırıyor.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Sorun yaşanmaya devam ederken Elon Musk yaptığı açıklamada çok büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Musk şunları söyledi:

"X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu (devam ediyor). Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Saldırının arkasında büyük, koordineli bir grup veya ülke var."

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde küresel bir kesinti meydana geldiğini açıkladı

Sayan, sosyal medya hesabından, kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer vermişti:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."