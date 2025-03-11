"DogeDesigner" adlı kullanıcının bir paylaşımına yorum yapan milyarder iş insanı, herhangi bir kanıt sunmadan, başkanlığını yürüttüğü "Doge" (Hükümet Verimliliği Komisyonu) karşıtı protestoları, Tesla mağazalarına yönelik saldırıları ve X platformunda yaşanan kesintiyi birbiriyle ilişkilendirdi.

Musk, "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu kez büyük kaynaklarla organize edilmiş bir saldırı söz konusu. Büyük ve koordineli bir grup ya da bir ülke devreye girmiş olabilir. İzini takip ediyoruz..." şeklinde açıklama yaptı. Öte yandan, binlerce kullanıcı, X'in web sitesi ve mobil uygulamasına erişimde ciddi sorunlar yaşadığını bildirdi.

Downdetector.com verilerine göre, kesintiye ilişkin bildirimlerin en yoğun olduğu an, ABD'nin doğu kıyısında pazartesi sabahı saat 10:00 civarında (Paris saatiyle 15:00) yaşandı. Bu sırada platformda yaklaşık 40.000 kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Yaşanan birkaç toparlanmanın ardından kesinti bildirimleri önemli ölçüde azalarak birkaç saat içinde 2.000'in altına düştü.

Musk Ukrayna'yı suçladı

lopinion.fr'in haberine göre X platformu, AFP'nin yaptığı bilgi talebine yanıt vermezken, platformun "destek" hesabı (teknik destek) geçen yıldan bu yana herhangi bir mesaj paylaşmadı. Fox Business'a konuşan Elon Musk, pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, platformun "büyük bir siber saldırıya" uğradığını tekrarladı ve ekibinin saldırının "Ukrayna bölgesinden" kaynaklandığından "şüphelendiğini" belirtti.

Siber güvenlik uzmanları ise milyarderin bu iddialarına karşı farklı görüşler ortaya koydu. Kaliforniya merkezli siber güvenlik şirketi Bugcrowd'un kurucusu Casey Ellis, "Eksik bilgiler ve durumun bu kadar erken bir aşamasında kesin bir yargıya varmak zor" ifadelerini kullandı.

Ancak Ellis, "Kesintinin süresi ve Dark Storm Team'in Telegram üzerinden bu saldırının sorumluluğunu üstlenmiş olması dikkate alındığında, bunun X'e yönelik gerçek bir siber saldırı olduğu açıkça görülüyor" diye ekledi. Çeşitli medya kuruluşlarının aktardığına göre, Telegram mesajlaşma servisine yönelik saldırının arkasında Dark Storm Team adlı hacker grubunun olduğu iddia edildi.

İsrail yanlılarını hedef alıyor

Orange Cyberdefense'in yaptığı analize göre, söz konusu hacker grubu 2023 yılının sonlarında kuruldu ve Filistin davasını destekleyerek İsrail yanlısı örgütleri ve müttefiklerini hedef alıyor. SlashNext'in Baş Teknoloji Sorumlusu Stephen Kowski, "Kesintilerin gerçek nedeninin tespit edilmesi için bağımsız bir doğrulama süreci gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kowski'ye göre, X ve Dark Storm Ekibi'nin açıklamaları delil açısından "yetersiz" görünüyor. Ancak Deepwatch'un Bilgi Güvenliği Direktörü Chad Cragle, bu olayı açık bir şekilde "siber savaş" örneği olarak değerlendiriyor.

Cragle, "X, her gün, her saat siber saldırılara maruz kalıyor. Musk'ın ilgi odağı olması ve mevcut siyasi gerilimler düşünüldüğünde, bu saldırılar ulus-devlet düzeyindeki saldırganlığın tüm izlerini taşıyor. Hizmeti aksatmak için ellerinden geleni yapıyorlar, hatta mümkünse kişisel verileri ifşa etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Öte yandan, sosyal ağ, Elon Musk tarafından 2022'nin sonlarında satın alınmasının ardından pek çok kez kesinti yaşadı.

Ne olmuştu?

Özellikle Şubat ve Aralık 2023'te, on binlerce küresel kullanıcı platformun kullanılabilirliğiyle ilgili sorunlar yaşadığını bildirdi. Platformun sesli sohbet odalarında, dünyanın en zengin adamı Elon Musk ile sağ görüşlü siyasetçiler arasında gerçekleşen röportajlarda, ses kalitesinden erişim sorunlarına kadar çeşitli teknik aksaklıklar yaşandı.

Örneğin, Donald Trump'ın Ağustos 2024'te Beyaz Saray'daki sağ kolu olacak kişiyle yaptığı röportaj, sık sık kesintiye uğradı ve kısmen erişilemez hale geldi. Elon Musk, bu sorunların ardından platformun "büyük" bir siber saldırıya maruz kaldığını belirterek, sunucuları aşırı yüklemeyi hedefleyen bir hizmet engelleme saldırısının (DDoS) yaşandığını öne sürdü.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonraki aylarda şirket çalışanlarının dörtte üçünü işten çıkarmıştı. Şimdi benzer bir radikal yaklaşımı Amerikan hükümetine uygulamaya çalışıyor. "Doge" adlı hükümet verimliliği komisyonunun başında bulunan Musk, dolandırıcılık ve israf yaptığını iddia ettiği birçok hükümet kurumunu kapatmayı ve on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmayı hedefliyor.