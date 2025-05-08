İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımların, "kamu düzenine zarar verdiği" savunulurken, İmamoğlu serbest kalıncaya kadar (tedbiren) X hesabının kapalı olacağı duyuruldu.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun TikTok hesabından paylaşım yapıldı. Dün, CHP'nin İstanbul Beyazıt'tan düzenlediği mitingden kesitlerin konulduğu videoda, İmamoğlu'nun "Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz!" sözleri yer aldı.

Paylaşıma, "Ne yaparsanız yapın korku duvarları yıkıldı. Birer birer eksileceğimizi sandınız ama biz milyon milyon büyüyoruz" notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.