Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, içerik üreticilerine yapılacak ödemelerde stablecoin kullanımını değerlendiriyor.

CoinDesk'in aktardığı bilgilere göre platform, Circle'ın USDC'si gibi stablecoinlerin kullanılmasına yönelik görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelerin halen devam ettiği belirtilirken, X cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni model kapsamında, platformda içerik üreten yüksek takipçili kullanıcıların elde ettiği telif ve komisyon ödemelerinin stablecoin üzerinden gerçekleştirilmesi değerlendiriliyor.

Stablecoinler, değerlerini genellikle dolar gibi geleneksel para birimlerine sabitleyen kripto varlıklar olarak öne çıkıyor. Bu özellikleri, özellikle sınır ötesi para transferlerinde geleneksel ödeme sistemlerine alternatif olarak kullanılmalarını sağlıyor. X açısından böyle bir sistem, farklı ülkelerde bulunan içerik üreticilerine ödeme yapılmasını kolaylaştırabilir.

Stablecoinlerin ödeme sistemlerinde kullanılmasının temel avantajlarından biri, uluslararası transferlerde hız ve maliyet. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan içerik üreticilerine geleneksel bankacılık sistemi üzerinden ödeme yapılması, para transferi ücretleri ve işlem süreleri nedeniyle karmaşıklaşabiliyor.

Stablecoinler ise blockchain altyapısı üzerinden daha hızlı transfer edilebildiği için bu süreçleri sadeleştirebilir. Toplam stablecoin piyasa değerinin 300 milyar doların üzerinde bulunması da dijital varlıkların ödeme alanındaki kullanımının giderek genişlediğini gösteriyor.

X'in stablecoinleri içerik üreticisi ödemelerinde kullanma ihtimali, Musk'ın platformu yalnızca sosyal medya uygulaması olmaktan çıkararak daha kapsamlı bir finansal platforma dönüştürme hedefiyle de örtüşüyor. Musk daha önce X'i ödeme, mesajlaşma ve finansal hizmetlerin bir arada bulunduğu bir platform haline getirme yönündeki planlarını gündeme getirmişti.

Bu nedenle içerik üreticilerine blockchain tabanlı ödeme yapılması, X'in daha geniş kapsamlı finansal altyapı hedefinin bir parçası olabilir. Musk'ın stablecoinlere ilgisi X ile sınırlı değil. SpaceX'in Starlink hizmeti kapsamında bazı gelişmekte olan ülkelerde müşterilerden gelen sınır ötesi ödemelerin tahsilatında stablecoinleri kullandığı daha önce gündeme gelmişti.

Bu durum, Musk'a bağlı şirketlerin blockchain tabanlı ödeme sistemlerini gerçek ticari işlemlerde kullanmaya başladığını gösteriyor. X'te içerik üreticilerine ödeme yapılması halinde bu yaklaşım sosyal medya ekosistemine de taşınmış olacak.

X'in kripto ve ödeme stratejisi açısından dikkat çeken gelişmelerden biri de Benji Taylor'ın şirkete katılması oldu. Musk, mart ayında Coinbase'in Base blockchain ağında tasarım liderliği yapan ve kripto cüzdanları ile merkeziyetsiz finans alanında deneyime sahip Taylor'ı X'te tasarım lideri olarak işe aldı.

Taylor'ın görev alanının X'in yanı sıra xAI ve SpaceX ile de bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu atama, X'in blockchain ve dijital ödeme altyapısına yönelik çalışmalarının şirketin daha geniş ekosistemine entegre edilmeye çalışıldığı şeklinde yorumlanıyor.

X'in stablecoin planı hayata geçerse, içerik üreticilerine yapılan ödemelerde yeni bir model ortaya çıkabilir. Özellikle farklı ülkelerde yaşayan influencerların gelirlerini daha hızlı alabilmesi, platformun ödeme maliyetlerini düşürmesi ve para transferlerini tek bir dijital altyapıda toplaması mümkün olabilir.

Ancak stablecoin kullanımının yaygınlaşması beraberinde düzenleme, vergilendirme, saklama ve finansal denetim gibi yeni başlıkları da gündeme getirecek. Şimdilik X ile yürütülen görüşmeler sonuçlanmış değil. Ancak platformun stablecoin tabanlı telif ödemelerini değerlendirmesi, sosyal medya ile kripto finans arasındaki sınırların giderek daha fazla birleştiğini gösteren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.