ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Grok'un, ABD'nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif rol aldığını iddia etti.

The Independent gazetesinin haberine göre Stanley, ABD Mississippi Kuzey Bölgesi Mahkemesinde görülen bir dava kapsamında sunduğu yeminli beyanda, söz konusu yapay zeka sisteminin İran'a yönelik saldırılarda da kullanıldığını öne sürdü.

Pentagon'un xAI tarafından geliştirilen "Grok Gov Model" adlı sistemden yararlandığını belirten Stanley, bu modelin ABD hükümetinin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ve bazı özelliklerinin diğer yapay zeka modellerinde bulunmadığını savundu.

Stanley; Grok modelinin, Pentagon ile yazılım şirketi Palantir tarafından ortaklaşa geliştirilen yapay zeka destekli komuta ve veri analiz platformu "Maven Akıllı Sistem"e entegre edildiğini açıkladı.

Verilen bilgilere göre sistem; özellikle hedef tespiti, istihbarat faaliyetleri, askeri planlama süreçleri ve lojistik planlama aşamalarında görev alıyor

ANTROPHIC'E RAKİP ÇIKTI

Grok Gov Model sisteminin Savunma Bakanlığındaki kullanım alanlarına dair somut bir örnek paylaşan Stanley, ABD ordusunun "Destansı Öfke Operasyonu" sırasında Maven platformu sayesinde 96 saat içinde 2 bin ayrı noktayı 2 binden fazla mühimmatla hedef aldığını ifade etti.

Öte yandan, Amerikan Washington Post gazetesinin mart ayında yayımladığı bir haberde de Pentagon'un İran'a yönelik saldırı planlamalarında Anthropic şirketine ait Claude modeli ile Maven Akıllı Sistemi'nden yararlandığı ileri sürülmüştü.

Söz konusu haberde, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan Maven sisteminin İran'daki olası hedefleri belirleyerek kesin konumlarını verdiği ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesi sürecinde de kullanıldığı iddia edilmişti.