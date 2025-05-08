Silivri Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabı erişime engellendi. Kullanıcılar, İBB Başkanı İmamoğlu'nun profiline girdiğinde, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaştı.

Yaşanan gelişmenin ardından İBB Başkanı İmamoğlu'na destek veren pek çok kullanıcı profil resmine İmamoğlu fotoğrafı koydu. Ancak yapılan destek akımı istenmeyen sonuçlar doğurdu.

X, HESAPLARI ASKIYA ALIYOR

X, kullanıcıların hesabını askıya almaya başladı. X kurallarına göre X’te “Başkalarını aldatmak amacıyla stok, çalıntı veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş profil fotoğrafları” kullanmak yasak. X, bu hesapları “sahte kişilik” ya da “taklitçilik” olarak değerlendiriyor.