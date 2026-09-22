İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda X hesabı, "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Aydın'ın hesapları da yer aldı.

EngelliWeb'de yer alan habere göre hesapların toplam takipçi sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu belirtildi.

Hesapların bir bölümünün X tarafından Türkiye'den görünmez hale getirildiği kaydedildi.