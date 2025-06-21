Popüler sosyal medya uygulaması X (Twitter), ödeme hizmetleri dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Uygulama içindeki kodlar sayesinde X'in banka kartı hizmetini yakın zamanda devreye alması bekleniyor. Elon Musk'ın daha önce ifade ettiği gibi X'teki finansal hizmetler bu kodlar sayesinde somutlaşmaya başladı.

Mobil uygulama analiz firması App Sensa’nın incelemelerine göre, X’in Android ve iOS sürümlerinde fiziksel banka kartına yönelik birçok yeni özellik eklendi. Bu kartın banka kartı gibi kullanılabilmesi için kullanıcıların kişisel X profillerine özel olarak hazırlanacak.

Kullanıcılar yeni sisteme göre X kartla yalnızca ödeme yapmayacak aynı zamanda diğer tüm bankacılık işlemlerine de tabi olacaklar. Örneğin banka kartının kaybolması durumunda bildirimde bulunabilecek, gönderim sürecini takip edebilecek, karta şifre koyabilecek. Yani bu X kart bir banka kartının yaptığı bütün işlemleri gerçekleştirebilecek.

Analiz edilen bu kodlarda dikkat çeken kısımlar ise “cashback” (alışverişlerde para iadesi) ve “ertelenmiş borç” gibi gelişmiş finansal özellikler oldu. Yine diğer banka kartlarında olduğu gibi sanal kartların fiziksel karttan bağımsız bir şekilde kapatılabilecek. Ayrıca kart MasterCard, American Express ve Visa gibi küresel ödeme ağları ile de entegrasyona sahip olacak.

X'in CEO'su Linda Yaccarino, ocak ayında küresel ödeme hizmeti Visa ile bir iş birliği içinde olduklarını duyurmuştu. Bu anlaşma ile X Money kullanıcıları Visa Direct aracılığıyla anında para transferi yapılabilecek.

X Money'nin resmi lansman tarihi henüz açıklanmamasına rağmen yıl sonuna kadar duyurulacağı da beklentiler arasında. Bu para sisteminin Türkiye'de kullanıma açık olup olmayacağı ise henüz belli olmadı.