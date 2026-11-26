X tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin 13-17 yaş aralığında çocuğu bulunan aileleri kapsadığı belirtildi. Ebeveynlerin, çocuklarının hesap üzerindeki haklarını koruyarak platformdaki deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olacak araçlara erişebileceği ifade edildi.

DENEYİM YÖNETİMİNE YARDIMCI OLABİLECEKLER

Açıklamada, "Ebeveynler, çocuklarının kendi hesapları üzerindeki hakları devam ederken, platformdaki deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olabilecek" denildi.

Yeni sistem kapsamında aileler, çocuklarının X'te geçirdiği süreyi takip edebilecek ve günlük kullanım için zaman sınırı belirleyebilecek. Ayrıca içerik ve video önerilerinin yalnızca çocukların halihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırılması mümkün olacak.

Ebeveyn denetimi araçları arasında belirli kelimeleri filtreleme ve hassas medya içeriklerinin görüntülenmesini engelleme seçenekleri de bulunuyor.

ÖZEL MESAJLARA ERİŞİM SAĞLANAMAYACAK

Platformun duyurusunda ebeveyn denetiminin sınırlarına da açıklık getirildi. Buna göre aileler, çocuklarının özel mesajlarını okuyamayacak, arama ve görüntüleme geçmişlerini inceleyemeyecek.

Ebeveynler ayrıca çocuklarının hesapları üzerinden paylaşım yapamayacak ve hesaplara doğrudan erişemeyecek.