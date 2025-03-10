Twitter (X) üzerindeki arıza ve kesinti raporları, gün içinde yaşanan sorunlarla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kullanıcılar, günün ilk saatlerinden itibaren "Twitter'da ne sorun var, çöktü mü, dondu mu?" gibi soruların cevabını araştırıyor.

Twitter’a giriş yapmakta zorluk çeken kullanıcıların ilk olarak ağ bağlantılarını kontrol etmeleri önerilir. Ardından, telefonlarındaki uygulama mağazalarından Twitter’ın en son sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol edebilirler. Uygulamanın güncel sürümü yüklenip tekrar giriş yapılması denemelidir. Eğer sorun devam ederse, masaüstü veya diğer alternatif giriş yöntemleri kullanılabilir.

Öte yandan Twitter’dan resmi bir açıklama gelmezken, kesintilerin kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.