İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi. İmamoğlu'nun evine ise sabah saatlerinde şafak baskını yapılmıştı. Olayın ardından X, Facebook ve YouTube gibi birçok platforma erişim sağlanamıyor.

Netblocks internet gözlemevi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğerlerinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin Çarşamba günü X, YouTube, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformuna erişimi kısıtladığını doğruladı.

Sabah saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter), Instagram ve YouTube kullanıcıları, platformlara erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşamaya başladı.Anasayfa yenilememe, içeriklere ulaşamama ve bağlantı problemleri gibi sık karşılaşılan sorunlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirilmeye başlandı.

Bu problemler, vatandaşların arama motorlarında "X çöktü mü?", "Instagram'a neden erişilemiyor?", "X ve Instagram’a erişim engeli mi geldi?"

"Instagram neden yenilenmiyor?" gibi soruları araştırmalarına neden oldu. Peki, X ve Instagram'daki bu erişim sorununun arkasında ne var?

Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'te de erişim sorunları yaşanıyor.

ERİŞİM PROBLEMLERİ VE KISITLAMALAR

19 Mart Çarşamba sabahı itibariyle sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunları hızla yayılmaya başladı. X (eski adıyla Twitter) ve Instagram kullanıcıları, anasayfalarının yenilenmemesi, içeriklerin açılmaması ve bağlantı problemleri gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar.

Ancak, şu ana kadar konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, bu sorunları dile getirirken, arama motorlarında "X çöktü mü?", "Instagram neden açılmıyor?", "Sosyal medyada erişim engeli mi var?" gibi sorular artan sıklıkla aranmaya başlandı.

BANT GENİŞLİĞİ KISITLAMASI İDDİASI

Bu erişim sıkıntılarının, bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle yaşandığı öne sürülüyor. İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlantılı Medya A.Ş. hakkında başlatılan bir operasyon çerçevesinde, bazı sosyal medya içeriklerinin yayılmasını engellemek amacıyla bant genişliği daraltıldı.

Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun ve bazı CHP'li milletvekilleri hakkında gözaltı kararları alındı. Ayrıca, çok sayıda yazar, gazeteci ve siyasi isim hakkında gözaltı ve arama kararlarının alındığına dair haberler gelmeye devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medyadaki erişim problemleriyle ilgili ne kadar süreceği ve resmi bir kısıtlama olup olmadığı hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, bu gelişmeleri alternatif kaynaklardan takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarının ne zaman eski haline döneceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sonuç olarak, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve YouTube kullanıcıları, şu an için bu erişim problemleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Bu tür sorunlar, sosyal medya üzerinde kullanıcıların deneyimlerini doğrudan etkileyebilirken, konuyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.