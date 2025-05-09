Real Madrid, 25 Mayıs’ta Carlo Ancelotti ile yollarını resmen ayırarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine nokta koyacak. İtalyan teknik adam, 15 kupayla efsane teknik direktör Miguel Muñoz’u geride bırakarak tarihe geçti.

YENİ DÖNEMİN ADI: XABI ALONSO

Marca'nın duyurduğu habere göre; Real Madrid, Ancelotti’nin vedasının ardından takımın başına üç yıllık sözleşmeyle Xabi Alonso’yu getirecek. Bayer Leverkusen ile Bundesliga ve Almanya Kupası’nı kazanan genç teknik adam, Real Madrid’e yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Kulüp, Alonso ile yapılan görüşmelerde oyuncu transferinde kararın kulüpte olduğu yönünde net tavır sergiledi.

ANCELOTTI BREZİLYA MİLLİ TAKIMINA GİDİYOR

Ancelotti'nin, Arsenal’e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ardından yönetime ayrılma kararını ilettiği ve Brezilya Milli Takımı’yla 2026 Dünya Kupası’na kadar sürecek bir sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

XABI ALONSO’NUN EKİBİ HAZIR

Alonso, Real Madrid'e beraberinde Sebas Parrilla ve Alberto Encinas gibi güvendiği isimleri de getiriyor. Kulüpte kalması beklenen kaleci antrenörü Luis Llopis'in de Alonso’yla geçmişten gelen bir iş birliği bulunuyor. Antonio Pintus’un durumu ise belirsizliğini koruyor.

TRANSFER STRATEJİSİ VE TAKVİYE PLANLARI

Kulüp, yaz transfer döneminde Arnold’un ardından bir stoper (Huijsen ismi ön planda) ve bir orta saha oyuncusu almayı planlıyor. Radikal bir kadro değişikliği beklenmezken, Vinicius, Mbappé ve Bellingham gibi yıldızlardan performans artışı bekleniyor.

KULÜP DÜNYA KUPASI’NDA GEÇİCİ ÇÖZÜM

Haziran ayında Brezilya Milli Takımı’nın başına geçecek olan Ancelotti’nin yokluğunda, kulübün FIFA Dünya Kulüpler Kupası’na geçici olarak Santiago Solari ile çıkması planlanıyor. Bu turnuva, Xabi Alonso’nun görevi devralacağı döneme kadar olan geçiş sürecini oluşturacak.