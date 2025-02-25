Geçtiğimiz günlerde global olarak tanıtımı yapılan Xiaomi 14’ün Türkiye fiyatı belli oldu. Ürünü ön siparişle almak isteyenler, 100 TL’lik bir ön ödeme yaparak cihazlarını rezerve edebilecek. Ön sipariş dönemine özel 400 TL’lik bir indirim de sunulacak, ancak kampanya sınırlı sayıda telefonla ve kısa bir süreyle geçerli olacak.

SATIŞ TARİHLERİ VE İNDİRİM FIRSATLARI

Xiaomi 14’ün satış fiyatı 49 bin 999 TL olarak belirlenmiş. Cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan bir konfigürasyona sahip. Ön siparişler 29 Şubat’a kadar yapılabilecek, satışlar ise 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İndirimli fiyatla 49 bin 599 TL olan Xiaomi 14, yalnızca 500 adetle satışa sunulacak.

RAKİP MARKALAR VE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Xiaomi 14’ün fiyatı, bazı rakip modellerle karşılaştırıldığında dezavantaj oluşturabilir. iPhone 15, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus gibi cihazlar, Xiaomi 14’ün fiyatından daha düşük seviyelerde.

Ayrıca, iPhone 14, iPhone 14 Plus, Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus gibi daha eski modeller de tercih edilebilecek seçenekler arasında. Xiaomi 14 Ultra ise yakında piyasaya çıkacak.

XİAOMİ 14'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 14, 1 Hz-120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip, 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunan 6,36 inç LTPO AMOLED ekranla donatılmış. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 50 MP f/1.16 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 4.610 mAh batarya ve 90W hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor.