Rekabet Kurumu, Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına ilişkin soruşturma başlattı. Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko’yu kapsayan incelemede, satış fiyatlarına müdahale edilip edilmediği ve şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

Soruşturmanın bir ayağında Xiaomi, Infinix ve Güncel Dijital’in, ürünlerini satan mağazaların tüketicilere uyguladığı satış fiyatlarına müdahalede bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Ayrıca beş şirketin satış fiyatlarını birlikte belirlemek veya rekabete hassas bilgileri paylaşmak yoluyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediği incelenecek.

DAHA UYGUN FİYATLARIN ÖNÜ AÇILABİLİR

Rekabet Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarında daha uygun fiyatların ve indirimlerin önünü açabileceğini belirtti.