İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı aşırı sağcı blok, başlattıkları savaşlardan çok daha büyük bir engelle yüz yüze: Savaş yorgunu halkın oyları.

Netanyahu bloğunun değerlendirmelerin ardından, Likud cephesinde seçim sonrası süreç için muhtemel seçenekler ele alındı.

Sağcı blok, 120 sandalyeli mecliste kritik çoğunluğa ihtiyaç duyuyor. Netanyahu'nun görevde kalıp kalmayacağı sorusunun cevabı, bu çoğunluğıun sağlanıp sağlanamamasına bakıyor.

Netanyahu, 60 sandalyeyi geçerse bir dönem daha Başbakan olarak görev yapabilecek. Başarısı için aslında 61 sandalye yeterli.

Ancak ülkeyi teokratik bir diktatörlüğe dönüştüren Netanyahu'nun önünde bu kez güçlü bir muhalefet var. Belki de yıllar sonra ilk kez İsrail'de Arap, sol ve merkez sağ bir araya geldi.

Zira İsrail basını Jerusalem Post'a göre artık konu hangi partinin kazandığı değil, savaş düşkünü otokrat Netanyahu'nun durdurulması.

NETANYAHU İÇİN ÇIKMAZ SOKAK

Netanyahu ise şimdiden felaket senaryolarına hazırlanıyor. Zira 61 sandalye dağını aşmak pek de kolay görünmüyor.

Zira seçimin sonunda önemli olacak şey kurulacak hükümetten çok meclis çoğunluğu olacak. Bu konuda kilidin anahtarı ise Arap partilerinin elinde.

Resmi koalisyon kurmasalar bile zaten Netanyahu hükümetinin önünde görünen sol partinin, Arap partiler tarafından desteklenmesi ihtimali Netanyahu'nun önünü kesiyor.

Bu şekilde Netanyahu ne yaparsa yapsın istediği rakama erişemez hale geliyor. Netanyahu'nun koalisyonu 54, sol koalisyon 50 sandalye toplasa bile Arap partiler belirleyici oluyor.

Bu durum, askerlik hizmetine zorlanan ve bu sebeple her ay protesto yapan Harediler için de geçirli hale geldi. Netanyahu Haredileri de karşısına alarak durumunu iyice zorlaştırdı.

Bu koşullar altında Netanyahu, 60 koltuk sınırını aşmadan hükümette kalamaz hale geldi. Nitekim Başbakan, şimdiden bu duruma karşı plan yapmaya başladı.

ÜLKE İKİYE BÖLÜNDÜ

Gündeme gelen iddialara göre, Netanyahu'nun ilk sırada başbakanlık yapacağı, ardından görevi ana muhalefet lideriGadi Eisenkot'a devredeceği bir ulusal birlik hükümeti planlıyor.

Ancak bu planın önünde önemli sorunlar mevcut. Zira Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri böyle bir güç transferini tamamen reddediyor.

Benzer bir aritmetik arayışın 2021 yılında da yaşandı, Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için Ra'am partisiyle anlaşmaya çalıştığı ancak Bezalel Smotrich'in vetosu nedeniyle süreç gerçekleşmedi.

Jerusalem Post'a göre asıl sorun da burada baş gösteriyor. İsrail politikasında durum, artık siyasi hesaplardan öte hale geldi. İsrail, aşırı otokrat sağ ve demokrat sol arasında bölündü.

Bu seçimler dini değerlere dayalı bir otorkrasiyle Arap ve Haradi vatandaşlara eşit haklar verecek, İsrail'de kalan demokrasiyi savunacak taraflar arasında bir seçimi teşkil ediyor.

Bu seçimi yapabilecek gerçek taraf ise, İsrail hükümetini seçecek olan İsrailliler olacak.