Fon krizinde tutuklama kararları artarken şüphelilerin savcılık ifadeleri yine akıllarda çok sayıda soru işareti bıraktı. Yaklaşık yarım milyon kişi kriz nedeniyle kayıp birikimlerini düşünürken soruşturmanın merkezindeki Tera Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, savcının kritik sorularına geçiştiren yanıtlar verdi. Gazeteci Murat Ağırel’in sosyal medya paylaşımına göre, savcının ‘Vatandaşlardan toplanan fon paraları Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için mi kullanıldı’ sorusuna Tezmen, ‘Fonların hangi hisseleri aldığından haberim yok’ yanıtını verdi.

Tezmen, ‘Fonlarla şirketlerin hisselerini yükseltme karşılığında şirket sahiplerinden elden para aldığı’ iddialarını ise reddetti. Tera Yatırım’ın piyasa değerinin 1.4 milyar liradan 280 milyar liraya çıkması dikkat çekerken savcının ‘Bu nasıl oldu’ sorusuna Tezmen, ‘Bu bir şişme yükseliş değil. Bu bedel bile

halen ucuz’ yanıtını verdi.

YATIRIMCI GÜVENİYMİŞ!

Tezmen, 4 şirketin toplam piyasa değerinin 9 milyardan 620 milyar liraya yükselmesini ‘şirketlerin büyümesi ve yatırımcı güveni’ ile açıklamakla yetindi. Tezmen, ‘Fon alımlarından haberim yok’ derken Tera Portföy’ün eski Genel Müdürü Alper Öztürk’ün ise “Fon yöneticisinin böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değil. Hakim ortağın iradesinin yansıması” ifadesi dikkat çekti.

MASAK kayıtlarında da Tezmen’den tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin liralık transfer soruluyor. Tezmen, ‘Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ayrıntıları hatırlamıyorum’ dedi. Tezmen’in 2024’te 210 milyon olan transfer hacminin 2025’te yaklaşık 28 kat artışla 5.87 milyar liraya çıkması ise dikkat çekti. Öte yandan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da savcılık ifadesinde, “Para piyasası fonunun ne olduğunu geçen hafta öğrendim” dedi.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde savcılıktan mahkemeye götürülürken.

Başkanlara ceza, iş dünyasına gözdağı

Soruşturmada tutuklu sayısı 26’ya çıktı. Gözaltına alınan 20 şüphelidenz 8’i tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin işlemleri sürüyor. Böylece tutuklu sayısı 34’e yükseldi. Emre Tezmen, Emre Alkin ile Serdar Turhan’ın polis eşliğinde gözaltına alındığına ilişkin kareler, TÜSİAD başkanlarını akıllara getirdi.

TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan’ın görüntüleri kamuoyunda büyük tepkilere

neden olmuştu.

Şubat 2025’te derneğin genel kurulundaki konuşmaları nedeniyle başkanlara dava açılmıştı. TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın polis eşliğinde savcılıktan mahkemeye götürülürken çekilen görüntüleri ifade özgürlüğü açısından tepkilere neden oldu. Başkanlara, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi.