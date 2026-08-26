Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki direnişinde 16’ncı günü geride bıraktı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel maden işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Özel, Yıldızlar SSS Holding’e işçilerin alacaklarının ödenmesi için gerekirse kayyum atanması veya şirketin kamulaştırılması çağrısında bulunarak, “Burada somut bir gerçek var. Kul hakkı yemek var, alın teri sömürüsü var, apaçık emek hırsızlığı var. Öyle zırt pırt her şeye kayyum atayanlar; haydi, bu holdinge de atayın bir tane kayyum, işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gücünüz herkese yetiyor da Yıldızlar SSS Holding’e patrona niye yetmiyor” diye sordu.

16 gündür Bakanlık önünde bekleyen işçilerden oluşan heyet, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile görüştü. Eyleme bugün madencilerin aileleri de katıldı. Aileler, işçilerin aylardır devam eden alacak ve hak kayıplarının giderilmesi talebiyle Bakanlık önündeki direnişe destek verdi. Görüşme öncesinde işçiler ve aileleri, Bakanlık önünde bekleyişlerini sürdürdü.

SÖZLER TUTULMUYOR

Bakanlığın önüne gelen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: “Sözler veriliyor, bu insanlar ne yapsın, yalınayak, başı kabak, tek başına parklarda, taşların üstünde yatmak, üç günde bir nezarethaneye atılmak, iki gece nezarethanede kalmak karşılığında devlet bir söz verince inanıp dönüyorlar. Sonra o söz de tutulmuyor. Yıldızlar SSS Holding’e de atayın bir tane kayyım da işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın.”

‘Kulakları tıkalı dilleri kelepçeli’

Eylemdeki maden işçileri SÖZCÜ’ye konuştu. Yusuf Karagöz, “Yetkililer kulaklarına pamuk tıkamış, dilleri de kelepçeli. Aramızda kalp, şeker, tansiyon hastaları var ama çocuklarımın rızkını almadan memlekete dönmeyeceğiz” dedi. Murat Çelik de “Bize, ‘Paraları yatırdık, alacakları kalmadı’ diyorlar yalan söylüyorlar. Çocuklarımızın buraya gelip sürünmelerine ne gerek var? Madenci bunu hak edecek ne yaptı” diye sordu. Mehmet Yıldız ise “Her yerde sorun yaşanıyor, bu patron alışkanlık haline getirdi ödemiyor. Çalışan bu kadar mağdur edilemez” diye konuştu.

‘Yaptırımlar uygulandı’

İşçiler, dün akşamüzeri saatlerinde Enerji Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Bakanlığın, şirkete tüm yaptırımları uyguladığı bilgisinin verildiği aktarıldı. İşçiler, şirketle Bakanlığın hakemliğinde müzakere masası kurulmasını talep etti ve sonuç alınmazsa Cumhurbaşkanlığı’na yürüyeceklerini yineledi.

2 yıldır bedel ödüyoruz

“Her ailenin bir kanayan yarası var” diyen madenci eşi Aynur Özdemir kendi ocağındaki yangını şöyle anlattı: “Ekim 2024’te içeride 4 aylık maaşı birikince eşim mecburen işi bıraktı. Sektördeki ağır çalışma koşulları ve stresin tetiklemesiyle eşimde şeker hastalığı çıktı ve işe geri dönemedi. Yıldızlar SSS Holding paramızı ödemediği için 3 ayda 2 şehir değiştirdik. 2 yıldır bu mağduriyetin bedelini ödüyoruz. Bankalara borç ödememize rağmen sadece faiz ödemişiz. Yemek yiyemediğimiz zamanlar oldu. Çocuklarımın yüzüne bakamadığım için defalarca kez ölmeyi düşündüm. Sebahattin Yıldız paramızı pul etti, bizi mağdur etti.”