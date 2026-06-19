Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik mutlak butlan kararının yarattığı kriz bir türlü aşılamıyor.

Tarafların attığı karşılıklı adımlar seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin de yol haritasında belirleyici oluyor. Partinin bölünmemesi için son şans 830 delegenin imzasını verdiği olağanüstü kurultayın toplanması olarak görülüyor. Aksi taktirde izlenecek yol haritası da belli oldu:

1-İstinaf Mahkemesi’nden önümüzdeki butlan dosyasının Yargıtay’a gitmesi bekleniyor. Yargıtay’dan gelecek sonuç yol haritasında etkili olacak.

2-Genel merkeze teslim edilen delege imzaları ile Kılıçdaroğlu ekibi karar verirse olağanüstü kurultay toplanabilir. Genel merkezin sekiz gün içinde kararını vermesi bekleniyor ancak ilk izlenim bu talebin olumlu karşılanmayacağı yönünde..

20 TEMMUZ SON

3-Özel ve ekibi kurultay talebinin kabul edilmemesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurup, bir çağrı heyeti atanmasını ve heyetin partiyi 45 gün içinde kurultaya götürmesini talep edecek.

4-Dosya Yargıtay’a gittiğinde durumun aciliyeti nedeniyle hızlı bir şekilde 20 Temmuz’daki adli tatil öncesi bu kararın verilmesi istenebilir. Adli tatil 1 Eylül’de kadar sürecek.

5-Özel ve ekibi 20 Temmuz’a kadar tüm hukuki itirazlarını yapacak. Bu itirazlara rağmen kurultay toplanmaz ise yeni parti için adım atılacak.

6-Genel merkez, üç kez üst üste kurultay yapılmadığı için seçime giremeyeceği iddialarına mahkeme kararı nedeniyle ‘mücbir sebep seçime girilir, böyle risk yok’ diye açıklıyor.

7-Ancak Özel ve ekibi butlan kararını veren yargıya güvenmediği için ‘seçime giremezsin’ denme riski olduğunu belirtiyor ve yeni bir partinin bu nedenle de kurulmasının gerekliğine işaret ediyor.

8-Sıfırdan yeni bir parti ya da mevcut bir parti çatısı altında toplanılması henüz netlik kazanmadı. Yeni partinin illerde örgütlenmesi ve büyük kongresi de zaman alacak. TBMM’de grup kurmak da seçime girmek için artık yeterli değil.