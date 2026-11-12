İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Antalya Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki grup toplantısında konuştu. Fon vurgununa ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Dervişoğlu, şu mesajları verdi:

- Ekranlarda, Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununu ufak bir meseleymiş gibi anlatıyorlar. Bu, Türkiye’nin en büyük yerli ve milli soygunudur.

- Açık ve net olarak söylüyorum: Bu bir saray ürünüdür. Yarım milyon vatandaşımızın birikimini ilgilendiren, 830 milyarlık soygundan söz ediyoruz.

‘BİLMEK HAKKIMIZ’

- Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili portföy şirketlerinin işlem kayıtlarını açıklamalıdır.

- Kim saat kaçta emir verdi? Kim parasını çekti? Siyasi bağlantıları da ortaya çıkarılsın.

- Elimizde liste var diyorlar. Liste varsa açıklayın. Takke düşsün, kel görünsün. Kim hırsız, kim haramzade ortaya çıksın.

- Soruşturmada bazılarının korunup kollandığı, aynı fondaki sıradan bir vatandaşa uygulanandan farklı muameleye tabi tutulanlar olduğu iddia edilmektedir. İmtiyazın en net hali budur.

‘FONLAR NASIL BÜYÜDÜ?’

- Paranın geri verilmesi, onu korumakla görevlilerin suçunu kaldırmaz.

- Geçmişteki uyarılar neden dikkate alınmadı?

- Millet, onlar o makamlardayken bu fonlar nasıl büyüdü neden kimse bir şey yapmadı diye soruyor.

- Yapılması gereken belli. Ya milletten hiçbir şeyi gizlemeyecek, o listeleri açıklayıp, sorumluluğu alacaksın ya da sandığı önümüze koyacaksın hesabı bu millet soracak.

‘İKTİDAR BİR EKOLOJİK FELAKET’

Dervişoğlu, COP31 gündemi üzerinden iktidara yüklenerek, “Türkiye 25 yılda, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi dengelemek şöyle dursun ikisinin de varlığı aleyhine büyük zararlar veren bir anlayışla imtihan edilmiştir. Bu iktidarın kendisi bir ekolojik felakettir. Yanlış politikalarla toprağı doğaya, çiftçimizi de toprağa küstürmeye devam ediyorlar. Ülkemizi gerçek manada çevre krizine sürüklüyorlar” diyerek gerekli adımların atılmasını istedi.

‘Bu iktidarın raf ömrü artık çoktan dolmuştur’

İktidarın yönetim anlayışını eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, yaşanan ekonomik sorunların, çevre felaketlerinin ve fon soruşturmasının siyasi sorumluluğunun iktidara ait olduğunu savundu.

Müsavat Dervişoğlu, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Milletin kefenlik parasını dahi koruyamayan, işçisini evine sağ salim gönderemeyen, çiftçisinin gelecek yıl bahçesine girip giremeyeceğini bilmeyen bir iktidar, Türkiye’ye hiçbir gelecek vaat edemez.” İktidar değişikliği çağrısında bulunan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, “Bu iktidarın raf ömrü çoktan dolmuştur” diyerek konuşmasını tamamladı.