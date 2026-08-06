Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kazandere Mahallesi'nde 70 yaşındaki Kazım Dirik, incir bahçesini yaban domuzlarından korumak için oğlu 37 yaşındaki Cihan D. ile birlikte gece nöbeti tuttu. Bir süre sonra ihtiyaç için bulunduğu noktadan ayrılan Dirik, geri döndüğü sırada karanlık nedeniyle oğlu tarafından fark edilemedi.

GÖLGEYİ DOMUZ SANDI

Hareket eden gölgeyi yaban domuzu sanan Cihan D., av tüfeğiyle sesin geldiği yöne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar babası Kazım Dirik'e isabet etti.

BABA AĞIR YARALANDI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Kazım Dirik kurtarılamadı. Olayın ardından Cihan D. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.