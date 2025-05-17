Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekmek ve döviz bulmak için ülke ülke geziyor. Ancak ne yatırıma gelen ne de parasını getiren var. Muhalefet, zenginlerin yurt dışına milyarlarca dolar para çıkardığına dikkat çekerek Şimşek’e, “Boşuna yabancıların kapısını çalma, zengin vatandaşların yurt dışına çıkardığı milyarlarca doları getir, yeter” çağrısı yaptı.

DIŞARI GİDİYORLAR

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, vatandaşların yurt dışına çıkardığı paraların en az 100 milyar dolarının ülkeye getirilebileceğini belirterek, “Bu parayı getirmek kolay. Ülkeye hukuk, adalet ve demokrasiyi getir, oluk oluk para da gelir” dedi. Usta, Türkiye’ye yabancı sermaye gelmediği gibi ülkedeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler yüzünden insanların paralarını yurt dışına çıkardığını aktardı.

Usta, “Yerli firmalar, varlıklı kesimler paralarını ülkede tutmaya korkar oldu. Çünkü güven problemi var. Mülkiyet güvencesi olmayan yerde para durmaz. Muhalif görünenler ‘her şeyimi alırlar’ diye endişe ettiği için, iktidara yakınlığı sayesinde bol para kazananlar da iktidar değişebilir kaygısıyla parasını yurt dışına götürüyor” açıklamasını yaptı. “Yüksek faiz ortamında parasını değerlendirmek çok kârlıyken niye parasını dışarı götürüp sıfır faizle ya da çok düşük faizle boş yatırsın” diye soran Usta, “Yerli korkudan parasını çıkarıyor, yabancı da devalüasyon olursa zarar ederim kaygısıyla gelmiyor” dedi. Fabrikaların da Mısır başta olmak üzere başka

ülkelere göçmeye başladığını söyleyen Usta, “Yatırımlarını da yurt dışına götürüyorlar. Tekstil Mısıra gidiyor. Niye önlem alınmıyor? Hem kaynak çıkıyor hem işsizlik” diye konuştu.

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta

‘Para gelir ancak bunun yolu belli’

“Faizler yüzde 9’lardayken kredi çekenlerin bir bölümü dövize, altına, gayrimenkule yatırdı. O paraların bir bölümü de dışarı gitti” ifadelerini kullanan Milletvekili Erhan Usta, “Yabancıyı getirmek de yerli çıkışını durdurmak da yerlinin 100 milyar dolarını ülkeye getirmek de çok kolay. Hukuku, adaleti, demokrasiyi geri getireceksiniz. Dünya kadar faiz vererek, kâr transferine maruz kalarak yabancıyı getireceğine hukuku, adaleti sağlarsın, yurt içine destek verirsin para ekonomide kalır” diye konuştu.