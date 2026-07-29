Ormanda yaban mersini toplamaya çıkan bir kent sakini, çalılıkların arasına gizlenmiş II. Dünya Savaşı’na ait bir Müttefik uçağının enkazına denk geldi. Bölgede mürettebat kalıntılarının da bulunabileceği ihtimali yetkilileri alarma geçirdi.

Ormanlık alanda alüminyum parçaları ve yanmış mühimmat dolu bir çukur fark eden vatandaş, bulduğu parçayı yakındaki Kıyı Savunma Müzesi’ne götürdü. Müze uzmanlarının bölgede yaptığı incelemelerde, geniş bir alana yayılmış çok sayıda uçak enkazı tespit edildi.

İNGİLİZ UÇAĞI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

İncelemelerde bulunan .303 British kalibre mühimmat, "T7" kodlu dikişsiz bakır boru ve Rolls-Royce Merlin motorlarında kullanılan Avimo rekoru, enkazın bir İngiliz uçağına ait olduğunu doğruladı. Ancak parçaların Avro Lancaster, Mosquito ve Spitfire modellerinde ortak kullanılması nedeniyle uçağın kesin tipi henüz belirlenemedi.

TOPRAK ALTINDA MÜRETTEBAT OLABİLİR

Arazi yapısındaki düzensizlikler, uçağın ana gövdesinin hâlâ gömülü olduğunu gösteriyor. Müze uzmanı Wiktor Czeszewski, mürettebat naaşlarının da enkaz altında kalmış olabileceğini belirterek alanın askeri şehitlik statüsünde acilen korumaya alınması gerektiğini vurguladı.

Kaçak kazıları önlemek için koordinatları gizli tutulan alanda resmi arkeolojik çalışmanın başlatılması bekleniyor.