ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), GreenWise Organic dondurulmuş bütün yaban mersinleri ve bütün karışık meyveler için yapılan geri çağırmayı en yüksek risk seviyesi olan Class I kategorisine yükseltti. Bu sınıflandırma, ürüne maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına veya ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açma ihtimali bulunduğunu gösteriyor.

"DONDURUCUNUZDA VARSA TÜKETMEYİN"

FDA ve ABD'deki diğer sağlık kuruluşlarının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Florida ve Georgia'da 12 kişinin hastalandığı, bunlardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Salgınla ilişkilendirilen bakteri E. coli O145:H28. Bu tür, Shiga toksini üretebilen ve bazı kişilerde ciddi hastalıklara yol açabilen E. coli grupları arasında yer alıyor.

NY Post'a göre; 29 Temmuz'da yapılan açıklamayla GreenWise, belirli ürünlerinin tüm partilerini geri çağırdı. Ürünlerin ABD'nin Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee ve Virginia eyaletlerindeki Publix mağazalarına gönderildiği bildirildi.

FDA, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilere ürünleri tüketmemeleri, satmamaları veya servis etmemeleri uyarısında bulundu. Ürünlerin dondurucuda bulunması halinde ambalaj üzerindeki bilgilerin kontrol edilmesi ve geri çağırma kapsamındaysa ürünün çöpe atılması veya satın alınan mağazaya iade edilmesi isteniyor.