Hollanda'nın Lahey kentinde World Forum'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın basın toplantısına, yabancı bir gazetecinin sorduğu 'Gazze' sorusu damga vurdu.

GAZZE'DE KUMARHANE SORUSUNA ERDOĞAN'DAN YANIT

Gazeteci, Trump'ın Gazze'de kurmayı planladığı kumarhanelerden görüşmede bahsedip bahsetmediğini sordu. Bu konudaki duruşunun belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: "Akşam on bir-on bir buçuktan itibaren, sayın Trump'la görüşmemiz oldu. Yaklaşık bir-bir buçuk saat kadar görüşmemizi yaptık. Ama bizim görüşmemizde özellikle de Gazze'nin sahil boylarının sizin ifade ettiğiniz şekilde kumarhaneler olması gündeme gelmedi.

"TRUMP KİME HANGİ SORUYU SORACAĞINI İYİ BİLİR"

Böyle bir şey zaten gündeme gelse herhalde benim vereceğim cevap bellidir. Bu konuda duruşum bellidir. Duruşum belli olduğuna göre sayın Trump öyle akıllı bir insandır ki kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir. Ve böyle bir şey de zaten aramızda geçmedi.