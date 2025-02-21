Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buldu.

Serdal Adalı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşmalarında Slavko Vincic'in düdük çalmasını istedi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek olmasıyla ilgili tartışmalara değinen Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim."

"GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK"

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başladıklarının altını çizen Serdal Adalı, "Takım şu an iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Belli bir planımız, programımız var. Buna göre hareket edeceğiz. Camiamız bunu böyle bilsin. Hiç aceleye getirmiyoruz. Takım da yavaş yavaş düzeliyor. Daha da iyiye gidecek. İnşallah önümüzdeki sezon istediğimiz, arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı seyredeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo için zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Adalı, "Yeni transferlerimiz Arroyo ve Ricardo geldikleri ülkelerdeki havanın tam zıttı ile karşılaştılar. Şanslarına geldikleri günden beri kar yağıyor. Kolay değil. Yavaş yavaş alışacaklar. İkisini de çok inanarak transfer ettik. Tabii 18-20 yaşında genç futbolcular. Zaman gerekiyor. Taraftarlarımız da sabır gösterecek. İkisini de daha fazla sahada görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Türk futbolunun en büyük kulübü olduğunu vurgulayan Adalı, hiçbir kulübün hakkının yenmesini de istemediğini sözlerine ekledi.