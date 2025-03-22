Finansal piyasalarda siyaset etkisi sürüyor. Yerel seçimlerden sonra tahvile ve borsaya gelişi uzun süren kısa vadeli yabancı sermayenin çıkışı ise hızlı oluyor. 3 gün önce %32 olan 5 yıllık tahvil faizi %40’a dayandı. Tahvil faizlerindeki yükseliş yabancı çıkışına işaret ederken, Borsa İstanbul ise bankalar öncülüğünde dün tarihi bir düşüş yaşadı. Güne %0.74 ekside başlayan BIST100 kayıplarını artırarak haftayı %7.81 kayıpla 9.044 puandan tamamladı.

BIST 100’de haftalık kayıp yüzde 16.7’ye ulaştı ve 2008’den bu yana en büyük haftalık düşüş görüldü. Yabancının ağırlıklı alım yaptığı banka hisseleri ise sıcak siyaset gündeminin yanı sıra Merkez Bankası’nın (TCMB) ara toplantı ile gecelik borç verme faizini 2 puan artırmasının bankaların fonlama maliyetini artıracağı ve bankaların kârlılığınını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle kayıplarını artırdı. Banka hisselerinde haftalık düşüş %26’yı aşarak, 2001 krizinden bu yana en büyük kayıp yaşandı.

38 TL’DE BARAJ KURDU

Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değerinden 4 günde yaklaşık 66.6 milyar dolar silindi. 18 Mart’ta 410.3 milyar dolar olan BIST tüm piyasa değeri dün a 343.6 milyar dolara geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) ise bu hafta yüzde 25 yükselerek 328 baz puanla son 1 yılın zirvesine çıktı. Dolar, Merkez Bankası’nın ‘örtülü faiz artışı’ ve piyasaya döviz arzının etkisi ile 38 TL barajında denge bulurken, yerli yatırımcının TL varlıklarda başlayan satış dalgası bir nebze sakinleşti. Ancak yabancı yatırımcının TL tahvil ve hisse senetleri piyasalarından çıkışı frenlenemedi. 14 Mart itibarıyla yabancının tahvil stoku 20 milyar doları aşmış, hisse senedi stoku ise 35.8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı.

‘Yabancı çıkışı değil, yerlinin tavrı belirleyici’

- Türkiye’de son 48 saatte yaşanan gelişmelerin Londra’daki yansımalarını CNBC-e’ye değerlendiren Cribstone Strategic Macro kurucusu ve stratejist Mike Harris, “Kısa vadeli yabancı yatırımcılar şok yaşadı ve piyasadan çıktı. Ancak gerçek belirleyici olan, Türkiye içindeki yatırımcıların dövize mi yoksa TL’ye mi yöneleceğidir. Çünkü şu an uluslararası yatırımcılar, yerel yatırımcıların ne yaptığına bakarak karar veriyor. Eğer yerli yatırımcılar TL’de kalır ve güven tazelerse piyasalar dengelenebilir” dedi.