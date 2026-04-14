Alışveriş merkezlerinde, mağaza vitrinlerinde ya da global e-ticaret sitelerinde karşılaşılan birçok marka, yabancı kökenli olduğu izlenimini verse de aslında önemli bir bölümü Türk girişimciler tarafından kurulmuş ya da zamanla Türk sermayesiyle büyütülmüş şirketlerden oluşuyor.

Tekstil, gıda, kozmetik, mobilya ve teknoloji gibi farklı sektörlere yayılan bu markalar, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim ve marka gücünü de artırıyor.

Habertürk'ün derlemesine göre o markalar şu şekilde sıralandı:

Vakko

1934’te İstanbul’da kuruldu. Türkiye’nin köklü moda markalarından biridir.

Koton

1988’de İstanbul’da kuruldu. Giyim sektöründe faaliyet gösteren yerli markadır.

Ramsey

1985’te Türkiye’ye taşındı. Erkek giyim markasıdır.

Penti

1950’de temelleri atıldı. İç giyim ve çorap alanında faaliyet gösterir.

DeFacto

2004’te kuruldu. 100’den fazla ülkede faaliyet gösterir.

Beymen

1971’de İstanbul’da kuruldu. Lüks moda markasıdır.

Colin’s

1983’te İstanbul’da kuruldu. Hazır giyim markasıdır.

Mavi

1991’de İstanbul’da kuruldu. Denim markası olarak bilinir.

Desa

1972’de kuruldu. Deri ürünleri üretir.

LC Waikiki

1997’de Türk yatırımcılar tarafından satın alındı. Global hazır giyim markasıdır.

Les Benjamins

2011’de İstanbul’da kuruldu. Sokak modası markasıdır.

Loft

1990’larda Türk şirketine geçti. Denim markasıdır.

Lufian

1995’te İzmir’de başladı. Erkek giyim markasıdır.

Greyder

1956’da Çorum’da kuruldu. Ayakkabı markasıdır.

Derimod

1974’te İstanbul’da kuruldu. Deri giyim markasıdır.

Lescon

1980’de Gaziantep’te kuruldu. Spor giyim markasıdır.

Kinetix

1989’da kuruldu. FLO Group markasıdır.

Lumberjack

2012’de Türk şirketine geçti. Ayakkabı markasıdır.

Godiva

2007’de Türk yatırımcılar tarafından satın alındı.

McVitie’s

2014’te Türk şirketi bünyesine geçti.

Pastavilla

1928’den beri Türkiye merkezli makarna markasıdır.

Mado

1850’de Kahramanmaraş’ta kuruldu.

Züber

2017’de Türkiye’de kuruldu.

SuperFresh

1990’da faaliyete başladı.

Cafe Crown

2003’te kuruldu.

Dimes

1963’te Tokat’ta kuruldu.

Uno

1990’da kuruldu.

Patiswiss

2004’te Ankara’da kuruldu.

Bellona

1995’te Kayseri’de kuruldu.

Beko

1954’te İstanbul’da kuruldu.

Vestel

1984’te Manisa’da kuruldu.

Arçelik

1955’te İstanbul’da kuruldu.

Grundig

Alman kökenli olup Türk şirketi bünyesindedir.

Casper

1991’de İstanbul’da kuruldu.

Alfemo

1997’de İzmir’de kuruldu.

Madame Coco

2011’de Türkiye’de kuruldu.

English Home

1992’de Türkiye merkezli kuruldu.

Flormar

1970’te Türk yatırımcılar tarafından satın alındı.

Gratis

2009’da İstanbul’da kuruldu.

Sinoz

2008’de kuruldu.

Cosmed

2009’da kuruldu.

Dyo

Türkiye’nin köklü boya markasıdır.

Molfix

1998’de Türkiye’de üretildi.

Dalin

1983’te Türkiye’de geliştirildi.

Sunny

1979’da Ağrı’da kuruldu.

Yumatu

1970’lerde kuruldu.

General Mobile

2005’te İstanbul’da kuruldu.

Monster

2000’de İstanbul’da kuruldu.

Piranha

2004’te kuruldu.

Simbo

1997’de kuruldu.