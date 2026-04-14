Alışveriş merkezlerinde, mağaza vitrinlerinde ya da global e-ticaret sitelerinde karşılaşılan birçok marka, yabancı kökenli olduğu izlenimini verse de aslında önemli bir bölümü Türk girişimciler tarafından kurulmuş ya da zamanla Türk sermayesiyle büyütülmüş şirketlerden oluşuyor.
Tekstil, gıda, kozmetik, mobilya ve teknoloji gibi farklı sektörlere yayılan bu markalar, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim ve marka gücünü de artırıyor.
Habertürk'ün derlemesine göre o markalar şu şekilde sıralandı:
Vakko
1934’te İstanbul’da kuruldu. Türkiye’nin köklü moda markalarından biridir.
Koton
1988’de İstanbul’da kuruldu. Giyim sektöründe faaliyet gösteren yerli markadır.
Ramsey
1985’te Türkiye’ye taşındı. Erkek giyim markasıdır.
Penti
1950’de temelleri atıldı. İç giyim ve çorap alanında faaliyet gösterir.
DeFacto
2004’te kuruldu. 100’den fazla ülkede faaliyet gösterir.
Beymen
1971’de İstanbul’da kuruldu. Lüks moda markasıdır.
Colin’s
1983’te İstanbul’da kuruldu. Hazır giyim markasıdır.
Mavi
1991’de İstanbul’da kuruldu. Denim markası olarak bilinir.
Desa
1972’de kuruldu. Deri ürünleri üretir.
LC Waikiki
1997’de Türk yatırımcılar tarafından satın alındı. Global hazır giyim markasıdır.
Les Benjamins
2011’de İstanbul’da kuruldu. Sokak modası markasıdır.
Loft
1990’larda Türk şirketine geçti. Denim markasıdır.
Lufian
1995’te İzmir’de başladı. Erkek giyim markasıdır.
Greyder
1956’da Çorum’da kuruldu. Ayakkabı markasıdır.
Derimod
1974’te İstanbul’da kuruldu. Deri giyim markasıdır.
Lescon
1980’de Gaziantep’te kuruldu. Spor giyim markasıdır.
Kinetix
1989’da kuruldu. FLO Group markasıdır.
Lumberjack
2012’de Türk şirketine geçti. Ayakkabı markasıdır.
Godiva
2007’de Türk yatırımcılar tarafından satın alındı.
McVitie’s
2014’te Türk şirketi bünyesine geçti.
Pastavilla
1928’den beri Türkiye merkezli makarna markasıdır.
Mado
1850’de Kahramanmaraş’ta kuruldu.
Züber
2017’de Türkiye’de kuruldu.
SuperFresh
1990’da faaliyete başladı.
Cafe Crown
2003’te kuruldu.
Dimes
1963’te Tokat’ta kuruldu.
Uno
1990’da kuruldu.
Patiswiss
2004’te Ankara’da kuruldu.
Bellona
1995’te Kayseri’de kuruldu.
Beko
1954’te İstanbul’da kuruldu.
Vestel
1984’te Manisa’da kuruldu.
Arçelik
1955’te İstanbul’da kuruldu.
Grundig
Alman kökenli olup Türk şirketi bünyesindedir.
Casper
1991’de İstanbul’da kuruldu.
Alfemo
1997’de İzmir’de kuruldu.
Madame Coco
2011’de Türkiye’de kuruldu.
English Home
1992’de Türkiye merkezli kuruldu.
Flormar
1970’te Türk yatırımcılar tarafından satın alındı.
Gratis
2009’da İstanbul’da kuruldu.
Sinoz
2008’de kuruldu.
Cosmed
2009’da kuruldu.
Dyo
Türkiye’nin köklü boya markasıdır.
Molfix
1998’de Türkiye’de üretildi.
Dalin
1983’te Türkiye’de geliştirildi.
Sunny
1979’da Ağrı’da kuruldu.
Yumatu
1970’lerde kuruldu.
General Mobile
2005’te İstanbul’da kuruldu.
Monster
2000’de İstanbul’da kuruldu.
Piranha
2004’te kuruldu.
Simbo
1997’de kuruldu.