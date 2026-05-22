Türkiye’nin turizm verilerinde nisan ayı rakamları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda paylaşılan geçici verilere göre, nisan ayında ülkemize giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,44 oranında bir düşüş gösterdi. Bu dönemde Türkiye toplam 3 milyon 532 bin 505 yabancı misafiri ağırladı.

İSTANBUL VE ANTALYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Nisan ayında yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği iller sıralamasında liderlik yine değişmedi. Türkiye’ye giriş yapan turistlerin büyük bir bölümü megakent İstanbul’u tercih etti.

İstanbul: 1 milyon 473 bin 718 ziyaretçi (%41,72 pay)

Antalya: 918 bin 164 ziyaretçi (%25,99 pay)

Edirne: 330 bin 25 ziyaretçi (%9,34 pay)

Muğla: 161 bin 967 ziyaretçi (%4,59 pay)

Artvin: 107 bin 12 ziyaretçi (%3,03 pay)

YILIN İLK DÖDRT AYINDA DÜŞTÜ

2026 yılının Ocak ve Nisan aylarını kapsayan ilk dört aylık periyotta da benzer bir eğilim gözlendi. Yılın ilk dört ayında Türkiye’ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,08 oranında azalarak 10 milyon 369 bin 762 olarak kayıtlara geçti.

OCAK-NİSAN BÖLGESEL DAĞILIMI

Dört aylık toplam veriler incelendiğinde, İstanbul’un Türkiye turizmindeki ağırlığı daha net bir şekilde görüldü. Toplam ziyaretçilerin yarısından fazlası İstanbul üzerinden giriş yaparken, sınır kenti Edirne ve turizmin kalbi Antalya listenin üst sıralarında yer almaya devam etti.

Dönem Verileri: Ocak-Nisan döneminde İstanbul'u 5,3 milyon, Antalya'yı 1,6 milyon ve Edirne'yi 1 milyonun üzerinde yabancı turist ziyaret etti. İzmir ve Artvin ise listenin devamında yer alan diğer önemli giriş noktaları oldu.