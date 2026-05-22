Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan haftalık menkul kıymet istatistikleri, sıcak para akışında keskin bir değişim yaşandı.

Geçtiğimiz hafta rotasını yeniden satışa kıran yabancı portföyü, hisse senedi tarafında son ayların en yüksek hacimli çıkışına imza attı. 15 Mayıs haftası CHP'ye mutlak butlan kararı henüz verilmemişti.

MARTTAN BU YANA EN GÜÇLÜ ÇIKIŞ

Yabancı yatırımcılar, 15 Mayıs ile biten işlem haftasında net 284,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bu rakam borsa İstanbul’da 13 Mart haftasından bu yana kaydedilen en büyük çaplı "yabancı çıkışı" olarak kayıtlara geçti.

TAHVİLDE TALEP SINIRLI

Hisse senedi piyasasındaki yüklü satışa karşın devlet iç borçlanma senetleri (tahvil) tarafında ise oldukça zayıf bir hareketlilik yaşandı. Verilere göre yabancılar, aynı hafta içerisinde yalnızca 1,3 milyon dolarlık sınırlı bir tahvil alımı yaptı.

BİR HAFTADA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Hisse ve tahvil piyasasında yaşanan bu tablo, bir önceki haftanın verileriyle tam bir tezat oluşturdu. Önceki hafta 214,5 milyon dolarlık hisse alımı yapılmış; 181,7 milyon dolarlık tahvil girişi gerçekleşmişti.