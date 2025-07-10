İktidarın enflasyonla mücadele gerekçesiyle enflasyonun altında zam verdiği asgari ücretliler için Uluslararası Çalışma Örgütü’nden (ILO) ‘sosyal destek’ önerisi geldi.

ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, ILO çalışmaları hakkında basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında, asgari ücretle ilgili soruları da yanıtladı. Enflasyonla mücadele programlarının yürütüldüğü ülkelerde asgari ücret zammının enflasyonun altında belirlenebildiğini ve bunun normal bir durum olduğunu aktaran Hassan, aksi halde yüksek zammın yeniden enflasyona ve sonuçta kısır döngüye yol açtığını söyledi. Hassan, “Fakat zammın enflasyonun altında kaldığı bu tür durumlarda asgari ücretlilerin devlet tarafından farklı sosyal araçlarla desteklenmesi gerekiyor. Bu yapılmazsa düşük zam enflasyonla mücadelede basit bir mali araç olarak kullanılmış olur” dedi.

‘KAPSAYICI YAPIDA DEĞİL’

Hassan, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini belirtirken, asgari ücretin bir işçinin değil bir ailenin geçimi düşünülerek belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’de asgari ücretin kapsayıcı bir yapıda olmadığına da değinen Hassan, Türk-İş’in asgari ücret tespit komisyonu masasından kalkma kararını, “Biz tarafların kararına karışamayız. Belki de işçinin menfaati masadan ayrılmayı gerektiriyordur. Fakat hiçbir konu işçi-işveren-hükümet temsilcileri bir arada olmadan karara bağlanmamalı” sözleriyle değerlendirdi. Hassan asgari ücret zammını uzun vadeli belirleyen ülkelerin daha yüksek zam yaptığını söyledi.