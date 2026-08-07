Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı verileri, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki küresel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye, 7 stratejik tarım ürününde dünya üretiminde ilk sırada yer alarak uluslararası pazardaki liderliğini sürdürdü.

FINDIKTA AÇIK ARA LİDER

Türkiye, yıllık yaklaşık 650 bin tonluk üretimiyle dünya fındık üretiminin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. En yakın rakibi İtalya'yı büyük farkla geride bırakan Türkiye, küresel fındık sektörünün en güçlü üreticisi olmayı sürdürüyor.

KİRAZ ÜRETİMİNDE ZİRVEDE

Kirazda da dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunan Türkiye, 736 bin tonu aşan üretim miktarıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde üretilen yaklaşık her dört kirazdan biri Türkiye'de yetişirken, Şili ve ABD gibi önemli üretici ülkeler listenin gerisinde kalıyor.

İNCİRDE DEĞİŞMEYEN BİRİNCİLİK

"Cennet meyvesi" olarak da anılan incirde ise Türkiye liderliğini koruyor. Yıllık 356 bin tonluk üretimle dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan Türkiye, bu alandaki üstünlüğünü uzun yıllardır devam ettiriyor.