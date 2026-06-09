5. Baharatlar: Sumak, İsot ve Kekik

Türkiye'nin renkli çarşılarında en çok ilgi gören ürünlerden biri de baharatlar oluyor.

Avrupa'da hem zor bulunan hem de yüksek fiyatlarla satılan taze baharatlar arasında isot, sumak ve kekik öne çıkıyor. Yemeklere kattıkları kendine has aroma sayesinde bu ürünler, turistlerin valizlerinde mutlaka yer bulan lezzetler arasında gösteriliyor.