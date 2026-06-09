Türkiye'yi ziyaret eden Avrupalı turistlerin dönüş hazırlıkları sırasında valizlerinde en çok yer ayırdığı ürünler açıklandı. Geleneksel lezzetlerden günlük yaşamın vazgeçilmezlerine kadar uzanan bu liste, yabancı ziyaretçilerin Türkiye'den neden eli boş dönmediğini gösteriyor.
1. Türk Çayı ve Geleneksel Çay Takımları
Poşet çay tüketiminin yaygın olduğu Avrupa'dan gelen turistler, Türkiye'de demlenen koyu renkli ve yoğun aromalı çayla tanışınca bu kültürü evlerine taşımak istiyor.
Birçok ziyaretçi yalnızca dökme çay satın almakla yetinmiyor; ince belli çay bardakları ve çift katlı çaydanlık setleri de en çok tercih edilen hediyelikler arasında yer alıyor.
2. Lokum ve Baklava
Türk mutfağının dünyaca ünlü tatlıları, yabancı turistlerin alışveriş listelerinin üst sıralarında bulunuyor.
Özellikle Antep fıstıklı ve güllü lokum çeşitleri ile özel paketlerde satılan baklavalar, hem kişisel tüketim hem de sevdiklerine hediye etmek isteyenlerin favorileri arasında gösteriliyor.
3. Zeytinyağlı Sabunlar ve Türk Kolonyası
Ege ve Akdeniz bölgelerini gezen turistler, doğal içerikleriyle öne çıkan el yapımı zeytinyağlı sabunlara yoğun ilgi gösteriyor.
Son dönemde doğal kozmetik ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte, mandalina, lavanta ve incir çiçeği gibi farklı esanslara sahip Türk kolonyaları da yabancı ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.
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4. Türk Kahvesi ve Bakır Cezveler
Kendine özgü pişirme yöntemi ve aromasıyla dikkat çeken Türk kahvesi, gastronomi meraklılarının Türkiye'den ayrılırken mutlaka satın aldığı ürünlerden biri.
Turistler, geleneksel kahve deneyimini evlerinde de yaşayabilmek için kahvenin yanında bakır cezve ve kahve fincanı takımlarını da tercih ediyor.
5. Baharatlar: Sumak, İsot ve Kekik
Türkiye'nin renkli çarşılarında en çok ilgi gören ürünlerden biri de baharatlar oluyor.
Avrupa'da hem zor bulunan hem de yüksek fiyatlarla satılan taze baharatlar arasında isot, sumak ve kekik öne çıkıyor. Yemeklere kattıkları kendine has aroma sayesinde bu ürünler, turistlerin valizlerinde mutlaka yer bulan lezzetler arasında gösteriliyor.
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