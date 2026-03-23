Yalnızca mart ayının ilk haftasında yabancı yatırımcılar, borsada 755 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Tarihsel verilere bakıldığında yabancıların, BIST 100 hisselerinin ortalama elde tutma süresi 343 günden, 52 güne kadar geriledi. Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) verilerine göre yabancıların BIST 100’deki hisseleri ortalama elde tutma süresi 2010’lu yıllarda 1 yıla yaklaşmıştı.

2018 KIRILMA YILI

Yabancıların borsadaki hisselere yatırımları 2012’de 343 günle rekor kırdıktan sonra hızla geriledi. 2018’deki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve 2020’deki Covid-19 pandemisiyle yabancıların hisseleri elde tutma süresi ilk kez 100 günün altına indi ve bir daha 3 haneli seviyelere ulaşamadı. 2020’de 55 güne kadar inen süre, 2024’te 64 güne kadar yükseldikten sonra geçen yıl 52 güne kadar indi.

2011-2025 arası dönemde yabancıların Borsa İstanbul’daki yatırımlarının süresi kısalırken, yerli yatırımcıların yatırım süresi 35 günden 53 güne yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre borsada portföy değeri bazında yabancı yatırımcıların payı 5 Mart itibarıyla yüzde 36.22 seviyesinde bulunuyor.