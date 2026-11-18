Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara verilecek ikamet izinlerinin şartları belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.

Düzenleme, yayımlandığı 18 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

YATIRIMIN KORUNMASI ŞARTI

Düzenleme kapsamında mevduat, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve belirlenen emeklilik planları yatırım seçenekleri arasında yer aldı.

Yabancı yatırımcıların bu yatırımları, ikamet izni sürelerinin en az yarısı boyunca muhafaza etmesi gerekecek. Yatırımın türüne göre ilgili banka, kamu kurumu veya düzenleyici kuruluş tarafından tespit yapılacak.

İkamet izni başvurularına ilişkin usul ve esasları İçişleri Bakanlığı belirleyecek.