Şimşek’in yabancı yatırımcılara yaptığı sunumda erken seçim ihtimalinin çok düşük olduğu belirtilse de seçim kapısı tamamen kapatılmadı. Şimşek ayrıca kendi programının başarılı olduğunu savunarak 2023 öncesi döneme dönüş ihtimalinin azaldığını söyledi. Bakan ayrıca yabancılara 20 yıllık vergi muafiyeti sağlanmasına değinerek bunun dünyanın ‘en uzun’ vergi avantajı olduğunu açıkladı.

VERGİDE AYRIŞMA

Türkiye’nin ardından 15’er yılla İtalya ve Yunanistan geliyor. Mehmet Şimşek’in sürekli ziyaret ettiği Birleşik Krallık ise yabancı yatırımcılara çok daha farklı vergi politikaları uyguluyor.

Türkiye yabancı yatırımcılardan yıllarca vergi almamayı taahhüt ederken Birleşik Krallık’ta 6 Nisan 2025’ten itibaren klasik ‘non-dom’ vergi rejimi kaldırılarak yabancı yatırımcılara çok daha sıkı bir vergi politikası uygulanmaya başladı.