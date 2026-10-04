Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo’nun Paris’te duyurduğu programla yabancı yatırımcıların vatandaşlık başvurusu yapabilmesinin önü açılacak. Başvuruların 2026’nın son çeyreğinde alınmaya başlanması planlanıyor.

311 BİN EURO ÖDEYENE VATANDAŞLIK YOLU

Programdaki ilk seçenek, Arjantin Hazinesi’ne iade edilmeksizin 350 bin dolar, güncel karşılığıyla yaklaşık 311 bin euro (17 milyon TL) katkı yapılmasını öngörüyor. İkinci seçenekte ise yatırımcıların 800 bin dolar, yaklaşık 711 bin euro değerinde devlet tahvili alması ve bu tahvilleri 7 yıl boyunca elinde tutması gerekecek.

Program yatırımcıların ailelerini de kapsayacak. Eşler ile belirlenen şartları taşıyan 18-25 yaş arasındaki çocuklar için kişi başına 100 bin dolar, 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolar ek katkı öngörülüyor.

BAŞVURULAR 2026'NIN SON ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

Arjantin hükümetinin açıklamasına göre Vatandaşlık Yoluyla Yatırım Programı için başvuruların 2026’nın son çeyreğinde açılması planlanıyor. Adaylar vatandaşlık sürecinde finansal şeffaflık, güvenlik ve risk değerlendirmelerini kapsayan incelemelerden geçirilecek.

BAŞVURULAR NASIL İNCELENECEK?

Arjantin yönetimi, değerlendirme sürecinde OECD ve Mali Eylem Görev Gücü standartlarının dikkate alınacağını açıkladı. Yatırım şartlarını yerine getirmek tek başına sürecin tamamlanması anlamına gelmeyecek ve adayların gerekli incelemelerden geçmesi gerekecek.

PROGRAMDAN 2,2 MİLYAR EURO KAYNAK BEKLENİYOR

Hükümete danışmanlık yapan yatırım şirketlerinin tahminlerine göre yeterli başvuru gelmesi durumunda program Arjantin’e 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabilir. Arjantin Hazinesi’nin 2027’de yaklaşık 22 milyar euroluk döviz cinsi borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, ülke yönetimi alternatif finansman kaynaklarını değerlendiriyor. Arjantin pasaportu ise 140’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlıyor.