Yapılan çalışmalarda, İl Göç İdaresi’nde görevli A.D.’nin, aracı S.A.K. aracılığıyla Burdur’da ikamet etmeyen yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde ikamet izni düzenlediği ve bu işlemler karşılığında rüşvet aldığı tespit edildi.

Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, A.D., S.A.K., B.A.K., D.Ü. ve A.A. gözaltına alındı.

BANKA HESABINA BLOKE KOYULDU

Şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, 39,9 gram altın, 6 bin 200 TL ve 5 bin 730 dolar ele geçirildi.

Ayrıca, rüşvet olarak alındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik banka hesaplarına bloke konulurken, rüşvet parasıyla alındığı değerlendirilen bir araca da tedbir kararı uygulandı.

İKİ KİŞİ RÜŞVETTEN TUTUKLANDI

Burdur Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve S.A.K. “rüşvet” suçundan tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.