Küresel piyasalardaki dalgalanmalara ve bölgesel gerilimlere rağmen yabancı yatırımcılar, Türk şirketlerinin hızlı pay satışlarına yönelmeyi sürdürüyor. İç siyasetteki gelişmeler ve İran'daki savaşın yansımalarıyla karşı karşıya kalan piyasada cazip değerlemeler gören uluslararası fonlar, blok hisse satışlarında talebi artırıyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ocak ayından bu yana borsada işlem gören sekiz büyük şirketin ana ortakları, "hızlandırılmış talep toplama" yöntemiyle 1,2 milyar doların üzerinde hisse satışı gerçekleştirdi. Dolar bazında bakıldığında bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70'ten fazla bir artışa işaret ediyor. Birçok işlemde, gelen yoğun talebi karşılamak adına satışa sunulan hisse adedi artırıldı.

SİYASİ DALGALANMA VE BÖLGESEL RİSKLERE RAĞMEN YABANCI İLGİSİ

Genellikle bir gün içinde tamamlanan son üç hızlı blok hisse satışı, yalnızca yabancı yatırımcılara yapıldı. Bunların son örneği, çarşamba günü yenilenebilir enerji şirketi Margun Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde gerçekleşti. Bu işlem ana muhalefet partisi liderinin değişmesinin ardından piyasalarda yaşanan sert satış dalgasından ve İran çatışmalarının getirdiği baskılardan iki hafta bile geçmeden tamamlandı.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Son işlemler, küresel oynaklık dönemlerine rağmen uluslararası sermayenin halka açık Türk şirketlerini satın alma konusundaki iştahının korunduğunu gösterdi. Yatırımcılar artık çok daha seçici davranıyor ancak likidite, ölçek ve güçlü bir yatırım hikayesi sunan şirketleri desteklemeye hazırlar."

İstanbul merkezli aracı kurum Ünlü & Co'nun Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım ise uzun vadeli yatırımcıların, serbest fonların ve yerel emeklilik fonlarının bu hisseleri satın aldığını belirtti.

SIKI KREDİ KOŞULLARI ŞİRKETLERİ HİSSE SATIŞINA YÖNELTİYOR

Satış tarafında ise en aktif aktörler aile holdingleri ve Türkiye Varlık Fonu oldu. Sıkı kredi koşulları ve yüksek faiz oranları nedeniyle firmaların borçlanması zorlaşıyor. Ticari krediler için ağırlıklı ortalama faiz oranlarının bu yılın büyük bölümünde yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi, şirketler için hisse senedi satışlarını daha cazip bir finansman alternatifi haline getiriyor.

Örneğin, Margun Enerji'nin bu haftaki hisse satışında, satıcıların elde edilen geliri şirkete kredi olarak geri yatırmayı taahhüt ettiği belirtildi. Ünlü & Co yöneticisi Tunç Yıldırım, "Hâkim ortaklar bu belirsiz dönemlerde paylarını nakde çevirme ve nakit pozisyonlarını güçlendirme fırsatını değerlendiriyor" dedi.

BORSADAKİ LİKİDİTE HIZLI SATIŞLARI DESTEKLİYOR

Bu yıl gerçekleşen işlemler arasında Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), Astor Enerji A.Ş. ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. gibi dev şirketler yer alıyor. Sasa Polyester'in ocak ayındaki 415 milyon euroluk paya dönüştürülebilir tahvil ihracı gibi diğer bazı işlemlerde de hızlandırılmış talep toplama yöntemi kullanıldı ve tahvil yatırımcılarının pozisyonlarını riskten korumalarına yardımcı olmak için eş zamanlı hisse yerleştirmesi yapıldı.

Tarih Şirket Pay Oranı (%) Değer (Milyar TL) Değer (Milyon USD) Bankalar / Danışmanlar Alıcılar 03/06/2026 Margun Enerji %2,91 4,59 100 UBS, Ünlü Yabancı 15/05/2026 Türkiye Sigorta %5,00 6,75 148 Citi, JPM Yabancı 12/05/2026 Borusan Boru %6,00 4,59 101 Citi, HSBC Yabancı 12/05/2026 Rönesans Gayrimenkul %13,80 7,47 165 BoA, Citi, Ünlü Yabancı, Yerli 21/04/2026 Gülermak Ağır Sanayi %13,90 9,33 208 HSBC Yabancı, Yerli 15/04/2026 Astor Enerji %5,99 11,20 250 Citi, HSBC Yabancı 14/04/2026 Eczacıbaşı İlaç %3,28 2,10 47 HSBC Yabancı 26/03/2026 Tüpraş %2,10 9,32 210 Ünlü Yabancı, Yerli TOPLAM %6,62 (Ort.) 55,35 TL 1.229 USD

Türkiye hisse senedi piyasası, İran'daki savaştan önce ucuz değerlemeler ve gelişmekte olan piyasalara yönelik taze iştahla büyük bir yükseliş kaydetmişti. Bu yükseliş, hızlı satışların gerçekleştirilmesi için elzem olan likiditeyi sağladı. Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesine rağmen Türkiye, halen 2026 yılının en iyi performans gösteren ilk 10 hisse senedi piyasası arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul 100 Endeksi'ndeki (BIST 100) kazançlar, daha önce baskılanmış olan değerlemeleri son beş yılın ortalamalarına yaklaştırarak şirket sahipleri için hisse satışlarını daha da cazip hale getirdi.

"İŞLEMLERİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Bloomberg'e konuşan İstanbul merkezli danışmanlık şirketi Orca Macro'nun kurucusu Evren Kırıkoğlu, alıcılar için cazip değerlemelerin ve satıcılar için finansmana sınırlı erişimin bir araya gelmesiyle bu tür işlemlerin akmaya devam edeceğini öngörüyor. Kırıkoğlu, uzayan bir çatışmanın petrol fiyatlarını daha uzun süre yüksek tutması durumunda bu sürecin biraz daha yavaş bir tempoda ilerleyebileceğini de sözlerine ekledi.

HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan ise gelecek döneme ilişkin beklentilerini şu sözlerle paylaştı:

"Önümüzdeki döneme baktığımızda, aktif bir işlem listesi ve önümüzdeki aylarda hayata geçebilecek potansiyel fırsatların desteğiyle, yüksek kaliteli Türk şirketlerine ve kurumlarına yatırım yapmak isteyen küresel yatırımcıların güçlü ilgisinin devam ettiğini görüyoruz."