Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sürekli vurguladığı ‘Türkiye hikayesi’ne vatandaşların yanı sıra artık uluslararası yatırımcılar da inanmıyor. Danışmanlık şirketi Teneo’nun eş Başkanı Ekonomist Wolfango Piccoli, Şimşek’in ‘sadece konuştuğunu’ söylerken, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks ise daha önce öve öve bitiremediği Hazine ve Maliye Bakanı’nı bu sefer eleştirerek “Türkiye’ye olan güven zedelendi” dedi.

‘SADECE KONUŞUYOR’

Birçok ekonomiste göre 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyon, Şimşek’in ‘rasyonel’ programının sona erdiği tarih oldu. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un bile altına inmesine ihtimal verilmezken, Merkez Bankası (TCMB) yeniden faizi artırdı. Kaybolan güven nedeniyle mevduatta dolarizasyon oranı yüzde 42’nin üzerine çıktı, yabancı yatırımcılar ‘carry-trade’ pozisyonlarını kapattı. Şimşek’le 2023’ün ekim ayında katıldığı bir panel sonrası ‘derinden’ ve ‘olumlu’ bir şekilde etkilendiğini belirten Ekonomist Robin Brooks da 19 Mart sonrası çark etti. Brooks, son 1 ayda Türk tahvillerinden büyük sermaye çıkışı olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’ye olan güven zedelendi” dedi. Wolfango Piccoli de TCMB’nin faizi artırmasını “Şimşek’in son 2 yılda olduğu gibi reform yapmadan, dezenflasyonu destekleyen maliye politikası oluşturmadan, bolca konuşmasına olanak sağlayacak bir karar” ifadesiyle yorumladı.

‘Dolar kurunu takip etmek anlamsız’

Ekonomist Robin Brooks, dolar kurunu takip etmenin anlamını yitirdiğini belirterek, “Türk Lirası son bir aydır dolar karşısında tamamen sabitlenmiş durumda. Ancak bu kur seviyesi anlamını yitirmiş durumda. Çünkü Merkez Bankası, Lira’yı serbest bırakmamak için rezerv yakıyor” dedi. Brooks, Türkiye’de iktidar eliyle oluşturulan krizin ekonomiye yansımalarının diğer gelişmekte olan ülkeleri de etkileyebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştiren Brooks, “Bu kaçıncı kriz” diye sordu.