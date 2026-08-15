Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin Merkez Bankası’ndan derlediği verilere göre, haziranda Türkiye'ye 210 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Yılın ilk yarısında bu rakam 4.2 milyar oldu. Yatırım tutarı, 2025’in aynı döneminde 6.1 milyar dolardı. Böylece yatırım girişi yüzde 31 azaldı.

HOLLANDA ZİRVEDE

Uluslararası doğrudan yatırım tutarı 2024’ün ilk 6 ayında 5 milyar dolar, 2023’ün ilk yarısında 5.2 milyar dolar, 2022’nin aynı döneminde 7.3 milyar dolardı. Bu rakam 2021’in aynı döneminde 4 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece ilk yarı karşılaştırıldığında, 2026’nın ilk altı ayında gelen uluslararası yatırım miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine işaret etti.

Yılın ilk yarısındaki uluslararası yatırım girişinin 3.7 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde oldu. 1.7 milyar dolarlık giriş borçlanma araçlarından, 1.3 milyar dolarlık giriş ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışlarından kaynaklandı.

Yatırım tasfiyeleri ise yatırımlarda 2.4 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yarattı. Yatırım sermayesi girişinde 847 milyon dolarla en büyük payı toptan ve perakende ticaret aldı, ülke bazında ise en fazla yatırım Hollanda'dan geldi. Hollanda yatırım sermayesi girişlerinde yüzde 23 pay aldı.