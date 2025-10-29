Süt fiyatlarında yetersiz fiyatlandırmaların ardından üreticilerin hayvanlarını kesime göndermesi ile başlayan süreç, bu yıl yaşanan şap hastalığı ile hayvancılıkta ve et sektöründe krizi zirveye taşıdı. Şiddetli bir kesim süreci yaşandığını kaydeden üretici, yetersiz destek ve yanlış politikalar nedeniyle, arzda dibin, fiyatta ise rekorların yaşanabileceğine dikkat çekti. Yeni bir faiz yükü ile de karşı karşıya kalan üreticilerin endişeleri verilerde de kendini gösterirken, canlı hayvan ithalatı 794 milyon dolara, et ithalatı da Avrupalı ülkelerin öne çıkması ile 326 milyon dolara ulaştı.

ŞAPTA İKİNCİ DALGA

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, şap hastalığında şu anda ikinci dalganın yaşandığını ve çok şiddetli bir kesim görüldüğünü kaydetti. Kesilen hayvan sayısının ve son durumun bakanlık tarafından gizli tutulduğunu belirten

Solakoğlu, “Adana ve Konya bölgesinde tekrar nüksediyor hastalık. Çok yoğun kesim var. 17 aylıkken kesilmesi gereken hayvan 14 aylıkken kesiliyor. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetilen süreci ile karşı karşıyayız. İleride eti tutmak zor olacak. Avrupa’da da hayvan sayısında kısıt var. İthalatla da kontrol edilemeyecek duruma gelecek. Önümüzdeki aylarda fiyatlar orantısız yükselecek” diye konuştu.

Süt fiyatlarının yanlış belirlenmesinin ardından şapın da üreticiyi vurduğunu aktaran Solakoğlu, özellikle aile işletmelerinin hayvanlarını kestirerek artık dönmemek üzere bu işi bıraktığını kaydetti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticinin sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz yükü artırılırken, ithalat da hızla artmaya devam ediyor.

Sığır ithalatı 1 milyar $’a koşuyor

Canlı hayvan ithalatı yılın ilk 8 ayında 2024 yılı ithalatının tamamını geride bırakırken, pik yaptığı 2023 yılından sonra yeni bir rekora koşuyor. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 159 bin 980 tonluk canlı sığır ithalatına 794.9 milyon dolar ödenirken, geçen yıl ise 704.6 milyon dolarlık ithalatla 140 bin 852 tonluk canlı hayvan getirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise 2025 yılında et ithalatı 326 milyon doları aşmış durumda. Polonya’dan 219.5 milyon dolarlık büyükbaş hayvan eti ithalatı yapıldığı görülürken, Fransa’dan 51 milyon, Macaristan’dan ise 26.2 milyon dolarlık bir et ithalatı yapıldı.