Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yabancılara yapılan konut satışı ekimde yıllık bazda yüzde 0,9 artışla 2 bin 259 olarak kayıtlara geçti. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 1,7 oldu.

Ekimde ulaşılan satış rakamı, yılın en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçerken, projelerde tapu devirlerinin yoğunlaştığı aralık ayları hariç tutulduğunda Kasım 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Geçen ay Türkiye'den en çok konutu 477 adetle Rusya vatandaşları satın aldı. Rusları 193 konutla İranlılar, 159 konutla Iraklılar, 152 konutla Ukraynalılar ve 123 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

Çin vatandaşları 112, Filistinliler 85, Azerbaycan vatandaşları 72, Afganistanlılar 56 ve Kazakistan vatandaşları 51 konutla ekimde en fazla konut satın alan ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Sektör temsilcileri, konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde, yabancılara konut satışlarındaki son durumu ve piyasadaki güncel gelişmeleri ele aldı.

"Aylık satış rakamının en az 4 binler civarında olması gerekiyor"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, yabancıya konut satışında istenilen artışların henüz yaşanmadığını belirterek, "İyiye işaret etmesi için yüzde 20 gibi artışlar olması gerekiyor. İstenilen canlılık henüz yok. Bunun için aylık satış rakamının en az 4 binler civarında olması gerekiyor" dedi.

Yabancıların bu dönemde genelde uygun fiyatlı ve ikinci el konutlara yöneldiğini dile getiren Tekçe, en çok konutun İstanbul ve Antalya'da satıldığını, Antalya'da ise Alanya'nın öne çıktığını bildirdi.

"Körfez'deki savaştan bu yana piyasada toparlanma çabası var"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Hakan Bucak da kısmen de olsa son dönemde Türkiye gayrimenkul piyasasına ilginin arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Körfez'deki savaştan bu yana piyasada bir toparlanma ve hareketlenme çabası var. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmaya yönelik ilgisi yeniden başladı. Geçmiş dönemlere kıyasla Türkiye'ye gelen yabancıların sayısında da artış gözleniyor. Özellikle Dubai'nin güvenlik açısından sorunlar yaşamasının ardından bu ülkeye yönelen yaklaşık 120 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı kaynaklı döviz girişinin farklı ülkelere dağılması sürecinde Türkiye de kısmen pay almaya başladı.”

Bucak, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, ülkedeki ekonomik ve siyasi koşulların daha elverişli hale gelmesi ve vize ile ikamet süreçlerinin kolaylaştırılmasının yabancı yatırımcıların ilgisini olumlu etkileyeceğini anlattı.