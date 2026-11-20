Çekya'da 2020 yılında yabani hayvanların eşelediği bir çayırda ortaya çıkan madeni paralar, büyük bir tarihî hazinenin keşfedilmesini sağladı. Arkeolojik kazılarda iki seramik kap içerisine saklanmış 7 bin 100 sikke bulundu. 17. yüzyıla ait hazinenin değerinin 660 bin dolar (yaklaşık 33 milyon 381 bin lira) olduğu tahmin ediliyor.

İKİ SERAMİK KAP İÇİNDE SAKLANMIŞ

Moravya bölgesinde bulunan hazinenin, yaklaşık 40 santimetre derinliğe gömülmüş iki seramik kapta muhafaza edildiği belirlendi. Uzmanların incelemesinde 12 altın ve 7 bin 88 gümüş sikke kayıt altına alındı.

Altın sikkeler arasında Hollanda, Alman toprakları, Polonya'nın Gdansk kenti ve Venedik'te basılan dukalar yer aldı. Gümüş paraların ise Çekya, Avusturya, Venedik, Milano, Hollanda, Saksonya, Transilvanya ve İsviçre gibi farklı Avrupa bölgelerinden geldiği tespit edildi.

40 İNEK SATIN ALABİLECEK DEĞERDEYDİ

Koleksiyondaki en eski paraların 15. yüzyıla, en geç tarihli olanların ise 1671 yılına ait olduğu belirlendi. Bu bulgular, hazinenin 1671 yılından önce toprağa gömülmediğini ortaya koydu.

Moravya Müzesi'nden nümismat Dagmar Grossmannova, hazinenin sahibinin bölgeye birden fazla kez gelmiş olabileceğini ve burayı kişisel bir kasa gibi kullanmış olabileceğini değerlendirdi.

Hazinenin gömüldüğü dönemdeki değerinin yaklaşık 425 gulden olduğu hesaplandı. Bu miktarla o dönemde yaklaşık 40 inek satın alınabiliyordu. Uzmanlar, birikimin varlıklı bir tüccara veya servetini nesiller boyunca biriktiren bir aileye ait olabileceğini düşünüyor.

Hazineyi bulan arazi sahibine ise keşif nedeniyle bölge yönetimi tarafından yaklaşık 25 bin dolar ödül verildi.