İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede saat 16.00 sıralarında skandallar zinciriyle dolu acı bir olay meydana geldi. Darülaceze'de hasta bakım personeli olarak çalışan 46 yaşındaki Tuğba Onur, yağ aldırma (liposuction) operasyonu sırasında yaşamını yitirdi.

"DOKTOR HASTASINI GÖRMEDEN AMELİYATA ALDI"

Eşinin hiçbir kronik rahatsızlığının bulunmadığını ve bir hafta önce genel tetkiklerinin yapıldığını belirten sağlık memuru eş Murat Onur, süreçte büyük ihmaller zinciri yaşandığını iddia etti. Sabah saat 08.30'da hastaneye geldiklerini belirten Onur, "Saat 15.30'a kadar doktoru bekledik. Gece boyu aç ve susuz kalan eşimi gelen doktor hiç görmeden, muayene etmeden doğrudan ameliyathaneye aldılar" dedi.

"AMELİYATHANEYE GİRİP KENDİM MÜDAHALE ETTİM"

Ameliyattan yaklaşık 1 saat sonra doktorun yanına geldiğini belirten acılı eş, yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Doktor gelip eşime resüsitasyon (kalp masajı) yaptıklarını, kalbinin durduğunu söyledi. Ben de sağlık personeli olduğum için hemen ameliyathaneye girip yapılan müdahaleye bizzat katıldım. Ancak tüm çabalara rağmen eşimi kaybettik."

"ANESTEZİ UZMANI EVİNE GİTMİŞ, MUHATAP BULAMIYORUZ"

Olayın ardından ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane yönetiminin ortadan kaybolduğunu savunan Onur, "Anestezi uzmanının operasyon sonrası hastaneyi terk edip evine gittiğini öğrendik. Genel anestezi verilen bir süreçte anestezi uzmanı hastaneyi nasıl terk edebilir? Hastaneden ve sorumlulardan şikayetçi oldum. Daha önce de bu hastanede benzer mağduriyetlerin yaşandığını sonradan öğrendik" ifadelerini kullandı.

Hastane yetkililerinin olaya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı öğrenilirken, savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu süreci ve adli soruşturma başlatıldı.