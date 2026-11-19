Fırında patates hazırlarken dışının kızarmasını ve çıtır olmasını isteyenler için farklı bir yöntem gündeme geldi. Aşçılara göre, yalnızca 20 dakikada çıtır patates hazırlamanın püf noktası ise mutfakta sıkça kullanılan bir malzemede saklı.

ÇITIR PATATESİN SIRRI YUMURTA AKINDA

Fırında patates yaparken genellikle yağ kullanılıyor. Ancak aşçılar, çıtır bir dış yüzey elde etmek için farklı bir yöntem öneriyor. Bu tarifte yağ yerine yumurta akı kullanılıyor. Özellikle küçük boy bebek patateslerin tercih edilmesi öneriliyor. Böylece patatesler daha kısa sürede pişerek servise hazır hale geliyor.

SADECE 20 DAKİKADA HAZIRLANIYOR

Tarifin ilk aşamasında yumurta beyazları, içerisinde sıvı kalmayacak şekilde iyice çırpılıyor. Ardından patatesler bu karışıma tamamen bulanıyor. Kaplanan patateslere tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatlar ekleniyor. Daha sonra 200 dereceye ayarlanan fırında yaklaşık 20 dakika pişiriliyor.

BÜYÜK PATATESLERDE SÜRE UZUYOR

Bu yöntemde çıtır kabuğun oluşmasını sağlayan temel unsur yumurta akı olarak gösteriliyor. Küçük patatesler yaklaşık 20 dakikada hazırlanabilirken daha büyük boyuttaki patateslerin fırında biraz daha uzun süre tutulması gerekiyor.