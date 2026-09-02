Ahmet Küçükbay’ın iş dünyasındaki hikâyesinin temelleri, babası Akif Küçükbay’ın Manisa’da yürüttüğü küçük çaplı ticaret faaliyetlerine dayanıyor. Ailenin sabun ticareti ve pazarcılıkla başlayan serüveni, 1950’li yıllarda evlerinin alt katında açılan küçük bir bakkal dükkânıyla devam etti.

Çocuk yaşta babasına yardım eden Ahmet Küçükbay, ticaretin temelini de bu dükkânda öğrendi. Ailenin 1978’de Manisa’dan İzmir’e taşınması ise işlerin büyümesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Küçükbay ailesi, Akbank tarafından satışa çıkarılan küçük bir yağ rafinerisini satın alarak toptancılıktan üretime geçti.

ORKİDE MARKASIYLA BÜYÜK ÇIKIŞ

İran-Irak Savaşı döneminde bölgeden gelen talebi değerlendiren şirket, yağ, sabun ve çeşitli gıda ürünlerinin ihracatına yöneldi. Zaman içerisinde dış pazarlardaki faaliyetlerini büyüten Küçükbay Grubu, üretim kapasitesini de yeni teknolojilerle geliştirdi.

Efsane İşler adlı YouTube kanalında yer alan derlemeye göre, 1980’li yıllarda İtalya ve ABD’den getirilen üretim sistemleriyle yatırımlar hızlandı. Orkide markası giderek daha fazla tüketiciye ulaşırken şirketin bayi ve dağıtım ağı Türkiye geneline yayıldı.

2000’li yıllarda yeni tesis ve depolama yatırımları yapan grup, ihracatta da önemli bir büyüklüğe ulaştı. Transkriptte aktarılan bilgilere göre şirket bir dönem 85 ülkeye ürün gönderiyor ve Orkide, sıvı yağ pazarında yaklaşık yüzde 20 paya ulaşıyordu. Küçükbay Grubu ayrıca Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı İSO 500 listesinde de yer aldı.

Ancak yıllar süren büyüme hikâyesi 2016’da başlayan hukuki süreçle yeni bir döneme girdi.

2016’DA BAŞLAYAN SÜREÇ ŞİRKETLERİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ahmet Küçükbay da gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Küçükbay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüte finans sağlamak” suçlamalarıyla dava açılırken şirketlerin yönetimine kayyum atandı.

Yaklaşık iki yıl süren yargılama sonunda Küçükbay, örgüte finans sağlama suçlamasından beraat etti. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ise etkin pişmanlık ve iyi hal hükümlerinin uygulanmasıyla 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Transkriptte yer alan bilgilere göre dosyanın Yargıtay aşamasında yerel mahkeme kararının 2025 yılında onanmasıyla hüküm kesinleşti ve Küçükbay şirketler grubunun yönetimi yeniden TMSF’ye geçti.

Bir dönem küçük bir bakkal dükkânından başlayıp uluslararası pazarlara uzanan Orkide ve Küçükbay Grubu’nun hikâyesi, böylece Türkiye iş dünyasının dikkat çeken yükseliş ve kırılma öykülerinden birine dönüştü.