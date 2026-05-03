Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda, su yüzeyinde yüzen ultra ince bir film tabakası sayesinde damlaların her çarpışından kısa elektrik darbeleri elde edildiği açıklandı. Güneş ışığının bulunmadığı veya hava koşullarının kapalı olduğu durumlarda bile düzinelerce LED ve sensörü çalıştırabilen bu sistem, enerji üretiminde yeni bir strateji olarak değerlendiriliyor.

50 TANE LED IŞIĞI BİRDEN YAKABİLİR

Geliştirilen sistem, su damlalarını sadece mekanik bir güç olarak değil, aynı zamanda elektrik devresinin bir parçası olarak kullanarak tasarımın ağırlığını ve üretim maliyetini düşürüyor. Yapılan testlerde, 0,3 metrekarelik bir prototipin 50 adet ticari LED'i çalıştırabildiği gözlemlendi. Geleneksel modellere kıyasla %87 daha hafif olan sistemin, metrekare başına yaklaşık 14 dolarlık üretim maliyetiyle önceki benzer teknolojilerin fiyatını yarı yarıya düşürdüğü belirtildi.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE "EK" OLACAK

Araştırmacılar, geliştirdikleri teknolojinin güneş veya rüzgar enerjisinin yerini almaktan ziyade, bulutlu ve yağışlı havalarda enerji arzındaki boşlukları dolduran "hafif bir destek sistemi" olduğunu vurguluyor. 10°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda ve kirlenmiş göl sularında dahi çalışabilen cihaz, özellikle pil değişimi gerektiren otonom su kalitesi sensörleri için verimli bir çözüm sunuyor. Projenin seri üretime geçmesi için ise yüzeyde biriken fazla suyun tahliyesini sağlayan drenaj mekanizmasının optimize edilmesi üzerinde çalışmalar sürüyor.