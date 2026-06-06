Akaryakıt ve gübre başta olmak üzere birçok maliyet kalemi her geçen gün zamlanan çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 16.5 liralık buğday alım fiyatına sert tepki gösterdi. Bu tepkilere karşı kendini savunan TMO Genel Müdürü’nün açıklamaları ise yine eleştirilere neden oldu. Enflasyonun gerisinde bir zamla açıklanan yeni alım fiyatlarını savunan Güldal, yoğun yağış ve rekolte artışı nedeniyle çiftçinin maliyetinin düşük kaldığını savundu. Halkta inandırıcılığını kaybeden hesaplamalarıyla bilinen TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 32.6 iken, buğday fiyatını yüzde 22 artışla 16.5 lira olarak açıklayan TMO Genel Müdürü Güldal, kamuoyundan ge-

len sert tepkilere cevap verdi.

‘Rekolte maliyeti etkiliyor’

Güldal yaptığı açıklamada, ‘yoğun yağış ve artan rekolte nedeniyle maliyetler düşük kaldığına’ vurgu yaptı. Güldal, “Hububat alım fiyatları belirlenirken sadece geçen seneki fiyatın üzerine yüzdelik oran yansıtmak anlamında çalışma olmuyor. Maliyetler elbette önemli faktör. Maliyetlerin içindeki tüm girdilerin parametreleri de değerlendiriliyor. Ayrıca, iç ve dış dünyanın fiyatları, TMO’nun regülasyon faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler de var. Elbette, çiftçi beklentileri ve refah payı dikkate alınıyor. Verimlilik ve rekolte de bu anlamda çok değerli. Yani 300 kilogram verimle bir maliyet hesabı var, 500 kilogram verimle bir mali-

yet hesabı var” diye konuştu.

Mazot ve gübreyi görmedi

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yağışlı bir sezon sebebiyle çifçi maliyetlerinin düştüğünü iddia etse de üretici ve üretici temsilcileri özellikle mazot ile gübredeki artışın çiftçiyi üretim yapamaz hale getirdiğini söylüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) veri­lerinde, gübre fiyatlarının 2025’e göre yüzde 47.9 ile yüzde 104.3 arasında artış gösterdiği belirlendi. Yine geçen yıla göre mazot fiyatı da yüzde 32.04 oranında yükseldi.