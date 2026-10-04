Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi başta olmak üzere ülke genelini kapsayan güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, kent genelinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 21 DERECEYE DÜŞÜYOR, RÜZGAR SERT ESECEK

Megakent İstanbul’da gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 21 derece civarında seyredeceği kentte, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

MARMARA VE ÇEVRE İLLERDE DURUM BENZER

İstanbul merkezli soğuma ve rüzgar dalgası tüm Marmara Bölgesi’nde etkisini hissettiriyor. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken komşu illerde de sıcaklıklar benzer seviyelerde seyredecek:

İstanbul: 21°C (Parçalı ve az bulutlu, kuvvetli rüzgarlı)

Bursa: 22°C (Parçalı ve az bulutlu)

Kocaeli: 22°C (Parçalı ve az bulutlu)

Çanakkale: 23°C (Parçalı ve az bulutlu)

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

İstanbul ve Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olurken, Ege ve İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının bir süre daha mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.